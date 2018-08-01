В Екатеринбурге расставили фотоловушки на организаторов свалок

В столице Урала на борьбу со стихийными свалками призвали фотоловушки. Устройства, способные две недели работать без подзарядки, размещаются в местах несанкционированного складирования мусора и фиксируют все автомобили и водителей, незаконно сваливающих там отходы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

"Фотоловушка имеет три датчика движения. Два боковых и один центральный. У нее есть инфракрасная подсветка для работы в ночное время, которая также включается автоматически. При обнаружении движения прибор оперативно передает фото и видео на электронную почту инспекции", — рассказал сотрудник МБУ «Инспекция охраны окружающей среды» Артем Алексеев

Есть и первый улов: информация о нескольких грузовиках передана в соответствующие структуры, так как муниципальная инспекции не имеет полномочий привлекать к ответственности.

По словам А. Алексеева, украсть хорошо замаскированную фотоловушку не просто, да и бесполезно — фотографии похитителя в считанные секунды окажутся у инспекторов и будут переданы в полицию.

Стоит отметить, что на сегодняшний день штрафы за вывоз мусора на несанкционированную свалку достигают 200 тысяч рублей.