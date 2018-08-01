«Бранденбург 800»: как действовали диверсанты Гитлера на территории СССР

В 1940 году по директиве Абвера создается первая диверсионная дивизия — «Бранденбург 800». В её составе служили только выходцы тех регионов, где планировалось вести диверсионную деятельность. Дерзкие операции в тылу врага обеспечивали немецким регулярным войскам серьезное преимущество.

История создания

Отцом немецкого диверсионного подразделения считается подполковник фон Хиппель. Во время Первой мировой войны он воевал в Африке против англичан в составе немецкого корпуса. Сложные природные условия и численное превосходство британских войск заставляли немцев пользоваться тактикой «партизанской войны». Непредсказуемые и быстрые удары мобильных сил оказались очень эффективными. [С-BLOCK]

После прихода нацистов к власти фон Хиппель, учитывая свой боевой опыт, пытается продвинуть концепцию диверсионных отрядов. Его доклады, однако, никак не воспринимались военным командованием. Единственным заинтересованным лицом стал адмирал Канарис — глава немецкой разведки. Он и поставил задачу по созданию специального диверсионного подразделения. Первые отряды появились уже к концу тридцатых годов. К 1940 году формируется особый полк «Бранденбург», для конспирации он был обозначен в качестве учебного. В 1944 году полк был переформирован в дивизию.

Особый отбор

Предполагаемая работа в тылу требовала особых кадров. В боевой отряд, как правило, отбирались фольксдойче — этнические немцы, жившие за территорией Германии , например в Румынии или Польше . Кроме того в подразделения включались лица прочих национальностей, которые одобряли политику Рейха. Подобная политика обеспечивала подразделения ценными кадрами, которые, зная противника, могли свободно действовать на вражеской территории. Нравы в подразделении также отличались особым укладом: взаимоотношения между военнослужащими носили дружеский характер, воинские приветствия заменили обычным рукопожатием, строевой подготовкой занимались только при посещении части вышестоящим начальством. И это было не послабление в службе, а необходимость. «Военщина» могла поставить успех диверсанта под угрозу, ведь ему необходимо слиться с толпой, а не козырять военной выправкой. Для «полного погружения», помимо боевых навыков, диверсанты изучали обычаи и законодательство стран-противников.

Боевое применение

Главная задача диверсантов «Бранденбурга» — просочиться на территорию противника и, используя фактор внезапности, помочь основным силам немецкой армии. Диверсанты вели свою деятельность во многих странах, например в Бельгии , когда бойцы отрядов, переодетые в форму французских солдат смогли провести глубокую разведку и подготовить плацдарм для захвата важного укрепления — форта Эбен-Эмаэль. [С-BLOCK]

Солдат, турист, беженец — диверсант группы «Бранденбург» мог быть кем угодно. Например во время нападения на СССР диверсанты, замаскированные под раненых советских бойцов, подъехали к мосту через западную Двину. Пограничники спокойно пропустили все машины диверсантов, но оказались совершенно неподготовленными к нападению. Через несколько минут боя мост был полностью захвачен. [С-BLOCK]

Самой громкой диверсией дивизии «Бранденбург» остается захват Майкопа в 1942 году. 62 диверсанта, переодетые в форму бойцов НКВД, на армейских грузовиках прибыли в город. Руководитель группы диверсантов представился советскому командованию офицером НКВД и потребовал доложить о состоянии обороны города. Затем, уничтожив телефонный узел, диверсанты лишили советские подразделения связи. Вместе с тем распространялась информация о том, что немецкие войска находятся в тылу у защитников города, хотя в действительности передовые части были в двадцати километрах от Майкопа. Диверсанты внесли панику в ряды защитников города, и бойцы Красной Армии стали спешно покидать свои позиции. В результате город был вскоре взят фашистами практически без боя.

После войны