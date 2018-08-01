В Волгограде арестованный после крушения катамаран лодочник попросил выпустить его на улицу

Директор лодочной станции Леонид Жданов, отправленный под домашний арест, попросил у суда хотя бы недолгие прогулки.

Каждое лето у Леонида Жданова начинался самый жаркий сезон в году

— Леонид буквально изнывает без дела. Сами понимаете, молодому, активному и энергичному человеку очень тяжело сидеть в четырех стенах, — поделилась родственница Елена Черняк . — Сегодня он вместе с адвокатом поехал в суд: просит разрешить ему хотя бы часовые прогулки.

Прошлым летом Леонид Жданов работал без выходных и мечтал о небольшом отпуске, уточнила Елена Черняк.

— Лето всегда было для него самой жаркой рабочей порой. Спуски, подъемы, отправления судов, дополнительные ремонты, — добавила родственница Леонида Жданова. — Супруга даже обижалась, что у него совсем нет выходных. Великая редкость, что в день той трагедии он смог вырваться и хоть немного отдохнуть.

Директора лодочной станции Леонида Жданова задержали на следующий день после крушения катамарана «Елань — 12». Следствие уверено, что мужчина должен был остановить капитана Дмитрия Хахалева для проверки всех документов. На апелляции в областном суде Леонида Жданова все же перевели из СИЗО под домашний арест. По словам родных мужчины, в следственном изоляторе он несколько дней сидел с включенным светом и играющей музыкой.