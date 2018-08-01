Линия экспресса в Борисполь строится с опережением графика

«Мы предусмотрели бюджет на этот проект умеренный. Если возьмем планы „Воздушного экспресса“ — аналогичного проекта, то на него хотели потратить больше 10 млрд грн. А мы заложили 700 млн И уже сейчас экономия по работам — 120 млн грн. Представьте себе — 10 млрд и 580 млн Разница очевидна», — отметил Владимир Гройсман

По словам и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгения Кравцова, на базе железнодорожного экспресса в аэропорт «Борисполь» планируется впервые ввести единый билет на разные виды транспорта: «Клиент, например, сможет купить один билет, по которому доедет поездом из Черкасс в Киев, дальше экспрессом в „Борисполь“ и потом по этому же билету в Лондон». Также, по словам главы «Укрзализныци», на этом сочетании компания впервые испытывает кассовые автоматы и введет бесконтактную оплату проезда поездом.

Сейчас строительство железнодорожной линии проводится по нескольким направлениям. В частности, построено 1400 м пути к месту строительства эстакады, начато возведение эстакады через шоссе Киев — Харьков . Также строится две платформы для посадки и высадки пассажиров у терминала D и уже уложено 350 м железнодорожного пути от аэропорта «Борисполь» в сторону эстакады.

Ежедневно на строительстве задействовано 9 бульдозеров, 2 экскаватора, 15 самосвалов, 5 погрузчиков 2 катка и 2 автокрана. Для строительства железнодорожной эстакады уже проведен тендер на строительство ее опор и монтаж пролетных строений. В настоящее время выполнено бетонирование 8 буронабивных свай и продолжается бурение 2 свай из 36 запланированных.