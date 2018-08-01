Человечеству угрожает экологическая катастрофа

Ведущие климатологи уверены, что аномальная жара, установившаяся этим летом в Европе и других регионах мира, связана с глобальным потеплением, которое вызвано в свою очередь деятельностью человека. Согласно Всемирной метеорологической организации (ВМО), нынешняя жара «вписывается в долгосрочные тенденции, которые связаны с чрезмерной концентрацией парниковых газов в атмосфере, в том числе углекислого газа и метана». Если человечеству не удастся добиться резкого сокращения вредных выбросов, климатические изменения могут стать необратимыми. Парижское соглашение по климату 2015 года, предусматривающее удержание роста среднемировой температуры ниже двух градусов, в нынешней ситуации уже считается недостаточным.

7,6 миллиарда людей — это слишком много для нашей планеты, они потребляют чрезмерное количество энергии. Таково мнение Эрнста Ульриха фон Вайцзеккера — известного немецкого ученого и сопредседателя Римского клуба. На страницах австрийской «Штандарт» (Standard) ученый вступает в открытую полемику с научными оптимистами, которые утверждают, что Земля может прокормить куда больше ртов, и что ресурсов хватит на многие поколения вперед. Вайцзеккер называет подобные утверждения «откровенной ложью». Он ссылается на Дарвина, Рикардо, Руссо и других деятелей европейского просвещения, которые научно обосновывали необходимость ограничить число людей на нашей планете. С тех пор, заявляет Вайцзеккер, ситуация вышла из-под контроля: речь идет о демографическом взрыве в буквальном смысле слова, и это заставляет переосмыслить все наши подходы к этой проблеме. Рост народонаселения и наступающая экологическая катастрофа идут нога в ногу: чтобы остановить этот процесс, необходимо резко снизить рождаемость и многократно поднять стоимость энергии.

Римский клуб, напоминает фон Вайцзеккер, еще в начале 70-х годов прошлого века в докладе «Пределы роста» предупреждал о наступающей экологической катастрофе. В недавно опубликованной книге «Мы в ловушке» (Wir sind dran) фон Вайцзеккер вместе с другим сопредседателем Римского клуба — шведом Андерсом Вийкманом — пишет о том, что необходимо сделать уже сегодня, чтобы спасти Землю и людей, остановить климатическую катастрофу, исчезновение видов, окисление океанов. Практически должен быть пересмотрен сам подход к хищнической эксплуатации природных ресурсов. Вырубка бразильских тропических лесов может принести миллиарды долларов, но это будет гибельно для планеты. Необходимо прекратить бесчестную торговлю квотами на выбросы СО2. Развитые страны уже израсходовали свою норму и покупают квоты на юге, однако строительство угольных электростанций и доменных печей в Африке лишь усугубит экологическую ситуацию в мире. Налог на вредные выбросы (как автомобилей, так и промышленности в целом) должен быть поднят многократно. При этом не стоит думать, что электромобиль является панацеей от всех бед, поскольку электричество, которое он потребляет, получается в первую очередь за счет сжигания углеводородов. А ведь политики во всем мире из популистских соображений твердят, что энергия должна быть дешевой. Нет, она не должна быть дешевой! Например, в Польше электричество дешевое, но оно генерируется за счет сжигания экологически вредного бурого угля. Новая климатическая политика не может быть популярной, но она абсолютно необходима, уверен фон Вайцзеккер. Кроме того, необходимо ограничить нынешние темпы потребления. Население Земли сейчас составляет 7,6 миллиарда, и если все люди достигнут уровня потребления Европы или США , то нашей планете придет конец. Но если сохранять потребление на уровне сегодняшней Индии, то 10 миллиардов человек Земля еще выдержит. Кстати, страны Южной Америки за последние 20 лет смогли существенно снизить рождаемость, и это привело к росту благосостояния. В то же время в Африке продолжается демографический взрыв: на одну женщину в Нигерии приходится 5,6 детей, в Сомали (даже в условиях гражданской войны) 6,4, а в Нигере — 7,6. По подсчетам ООН , в 2050 году население континента составит 2,5 миллиарда человек, а к концу века — 4,4 миллиарда. Это больше, чем все население планеты в 1980 году. В условиях глобального потепления и перенаселения вода становится главным стратегическим ресурсом. Нехватка пресной воды в мире может привести к военным конфликтам и массовым миграциям населения, которые также изменят лицо планеты.

О грядущих опасностях предупреждает и другой немецкий ученый — Франц-Йозеф Радермахер — один из разработчиков «Глобального плана Маршалла», предложенного еще в 90-е годы прошлого века бывшим вице-президентом США Элом Гором . Радермахер представил три наиболее вероятных сценария событий, изменить которые может что-то экстремальное, вроде атомной войны, падения метеорита, природных бедствий или эпидемий.

Первый сценарий — катастрофический. По мнению Радермахера, если в мире ничего не изменится, наступит тотальный коллапс. Резкое ухудшение социальной, экономической и экологической ситуации приведет к массовому обнищанию, хаосу, голоду и войнам, жертвами которых могут стать миллиарды людей. В результате, жизнь на Земле будет деградировать, человечество утратит свои культурные и цивилизационные завоевания. Вероятность такого катастрофического сценария к 2050 году, по прогнозам Радермахера, достигает 15%.

Гораздо вероятнее второй — «бразильский вариант». Он означает деление обществ на два класса в мировом масштабе. Наверху — элита, которая обладает феодальным богатством и властью — как в Бразилии . Внизу — широкие народные массы, прозябающие в нищете. При этом средний класс исчезнет во всех странах мира. В свою очередь, это будет означать конец демократии и частичное решение как демографического, так и экологического кризиса, поскольку нищие будут не столь интенсивно размножаться, умирать от болезней и потреблять меньше энергии. Это возвращает нас к понятию «нового средневековья», подробно описанного российским философом Николаем Бердяевым

Конечно, есть и третий, оптимистический сценарий, при котором можно спасти демократию и окружающую среду. Он называется «экосоциальная рыночная экономика», вероятность его реализации — 35%. Этот проект предполагает резкое сокращение рождаемости в Африке и Индии, международное сотрудничество с целью создания экологически чистых производств в развивающихся странах. Для освоения засушливых земель и генерации солнечной энергии Западу придется вложить в эти регионы немало средств, международное сотрудничество в этом вопросе абсолютно необходимо. Стоимость такого проекта — 500 миллиардов евро в год. Радермахер уверен: необходимо пересмотреть саму концепцию постоянного экономического роста, ограничить рождаемость в Африке и Азии, резко сократить сжигание ископаемых энергоносителей и потребление в целом. Такой подход не найдет большой поддержки у подсевшего на «потребительскую иглу» электората, но другого варианта у человечества нет.