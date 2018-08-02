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Инспекция по труду подтвердила отсутствие у Fesco долгов перед сотрудниками
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Инспекция по труду подтвердила отсутствие у Fesco долгов перед сотрудниками 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 2 авг — РИА Новости. Государственная инспекция труда в Приморском крае не получала в 2018 году жалоб на задержку заработной платы от сотрудников компании Fesco, сообщил РИА Новости представитель инспекции.
В среду юрист Данил Сидоров, представляющий интересы ряда структур «Суммы» сообщил на суде, что арест счетов компаний группы в рамках дела Магомедовых создает социальную напряженность на Дальнем Востоке — рабочие с мая не получают зарплату. По его оценкам, зарплату не могут получить 4,6 тысячи рабочих компании Fesco. В транспортной группе РИА Новости сообщили, что в настоящий момент задолженности перед сотрудниками нет.
"В 2018 году жалоб от сотрудников Fesco на невыплату или задержку зарплаты в инспекцию не поступало", — сказал собеседник. В реестре организаций края, имеющих задолженность по зарплате на 26 июля, Fesco не фигурирует.
По словам представителя дальневосточной транспортной прокуратуры, к ним жалоб от сотрудников Fesco не поступало.
Совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в Москве в конце марта. МВД обвинило их в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. Виновными себя они не считают.
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