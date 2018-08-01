Дорогой избирком. Как волгоградский губернатор готовится к перевыборам

Волгоградской области в ближайший Единый день голосования состоятся только муниципальные выборы, но участие в них смогут принять 61,5% избирателей региона (1,53 млн человек). Избраны будут 156 органов местного самоуправления, в том числе 74 главы и 82 представительных органа муниципалитетов, в которых 842 депутатских мандата.

Выделяются, конечно, выборы новых созывов городских собраний трех крупнейших муниципалитетов региона — Волгограда , Волжского и Камышина

Основные региональные выборы — в заксобрание и губернатора области — состоятся осенью 2019-го. Андрей Бочаров уже публично давал понять, что сам готовится принять участие в новых выборах, а также имеет виды на персональный состав кандидатов в областной парламент.

Вы ж мои дорогие

«ФедералПресс» стало известно об активной деятельности, развернувшейся после публичной встречи Бочарова с членами избирательной комиссии области (ИКВО). Разговор прошел в середине июля, участвовали и общественники, включая представителей корпуса «За чистые выборы». Обсуждали прошедшие региональные и федеральные электоральные кампании — выборы президента РФ и региональный референдум по смене часового пояса.

По итогам мероприяти Андрей Бочаров, как сообщила его пресс-служба, «предложил участникам встречи разработать комплексную программу по развитию избирательной системы Волгоградской области и внести предложения до рассмотрения бюджета, чтобы учесть их в финансовом документе».

Источник в ИКВО пояснил, что речь идет о «нормальном финансировании», которое он оценивает примерно в 150 млн рублей. Дело в том, что в прогнозном бюджете области на 2019 год заложено всего 58,3 млн по расходной статье «на проведение выборов и референдумов». Для сравнения, в бюджете текущего года это почти 198 млн рублей (из них без малого 70 млн должны были потратить на подготовку и проведение упомянутого референдума). В 2017-м ассигнования были скромнее — 118,2 млн, причем по сравнению с первоначальным бюджет избиркома был увеличен на 28,4 млн рублей.

При утверждении трехлетнего бюджета (на 2020-й также заложено всего 58,2 млн — прим. «ФедералПресс») облизбирком не задавал вопросов о планируемом многократном сокращении финансирования.

Действующий состав ИКВО, напомним, был сформирован в декабре 2016 года. Его возглавил Виктор Черячукин , который в избиркоме работает с 2011 года, а в администрации области ранее унаследовал от Натальи Лисименко пост начальника руководителя правового управления губернатора. В составе ИКВО еще несколько чиновников, например, Юлия Чернышкова и Анатолий Ярылкин, а также считающийся лично близким губернатору гендиректор ОАО «Волгоградоблэлектро» Александр Воцко.

Один из членов ИКВО на условиях анонимности рассказал «ФедералПресс», что губернатором «обещано увеличение до 200 миллионов».

«Сама встреча губернатора с облизбиркомом вызывает ряд вопросов. Почему на ней присутствует заместитель руководителя аппарата Лисименко, а не Александр Блошкин , ведь во всех регионах курирование выборов — это как раз функционал заместителя губернатора по внутренней политике, — возмущается информированный источник. — В аппарате ИКВО теперь работает жена нынешнего руководителя гражданско-правового управления ( Романа Левкина ), а также гражданский муж одного из членов избиркома. Чего не отнять у Лисименко, так это заботы о своих: в 2016-м она еще до утверждения нового созыва пробила через облдуму увеличение зарплат для нового руководства комиссии».

Озвученная губернатором задача «представить предложения по развитию избирательной системы региона», вероятно, выльется в создание новых структурных подразделений в аппарате ИКВО и увеличение штатной численности, считают собеседники агентства. Пополнения, скорее всего, также следует ждать из числа нынешних и бывших сотрудников гражданско-правового управления и их родственников, полагают опрошенные «ФедералПресс» региональные чиновники.

Интересно, что на той же встрече с губернатором сам Виктор Черячукин во всеуслышание заявил, что за последний год в части материально-технической базы избирательной системы «были решены все ранее поставленные задачи: проведено обучение обновленного кадрового состава и председателей ТИКов и УИКов, комиссии оснащены новой оргтехникой и программным обеспечением, приняты дополнительные меры для повышения уровня безопасности на участках».

Поторопитесь-ка Одновременно вновь поднята и идея, на чем можно сэкономить, заодно еще больше усилив зависимость избиркомов от властей региона. Как сообщили сразу несколько источников, вновь обсуждается «старая идея Натальи Лисименко» лишить статуса юридических лиц территориальные комиссии.

Главы ТИКов перестанут быть фигурами с особым статусом и войдут в аппарат ИКВО или вовсе будут заменены на «волонтеров» — например, из числа заместителей глав муниципалитетов. Один из бывших членов ИКВО называет такую идею «самоубийством избирательной системы», которая «окончательно превратит выборы в профанацию, лишит их всякой электоральной составляющей».

«Наверняка это подадут под соусом сокращения расходов, но подготовка таких профессионалов, как сейчас главы ТИКов, обойдется в два-три их годовых содержания. Очевидно, цель как раз в том, чтобы люди, понимающие, что такое выборы, и следящие за всеми деталями изменений в законодательстве, просто оттуда ушли, чтобы не мешать», — заключил собеседник.

Между тем федеральный центр всячески демонстрирует, что желание видеть выборы управляемым процессом не должно переходить нормы приличия. Достаточно упомянуть пресловутую концепцию «КОЛ» (конкурентность, открытость, легитимность).

Политолог, руководитель проекта Politrus. cоm Виталий Арьков отмечает, что любое переустройство должно быть одобрено Центризбиркомом

«У Андрея Ивановича (Бочарова — прим. «ФедералПресс») в следующем сентябре свои выборы, и он хочет окончательно перестроить систему под свои задачи. Чем больше говорят о демократизации, тем демократии на самом деле меньше. Но, уверен, все губернаторы знают вилку возможностей, в которых они действуют. Наверняка чуть больше позволено Рамзану Ахматовичу Кадырову Сергею Семеновичу Собянину , остальным надо быть особо чуткими к согласованиям этих вопросов», — рассуждает Арьков.

Политолог также отмечает, что высокое влияние Натальи Лисименко не сюрприз и не секрет, причем Бочаров, по мнению Арькова, вообще доверяет женщинам, потому что они более работоспособны, но одновременно он не видит в них соперников.

Интересно, что в перечне поручений губернатора по итогам встречи указаны задачи не только его заместителям и Наталье Лисименко, но и Виктору Черячукину, который де-юре подчиненным губернатора не является. Из документа (копия, подлинность которой подтвердили два независимых источника, есть у «ФедералПресс») следует, что возможно и изменение численности УИКов и даже ТИКов.

«Проработать вопрос и представить предложения по развитию системы избирательных комиссий, в том числе по их необходимому количеству», говорится в поручении. В документе также отмечается, что проработать следует и вопросы обучения членов комиссий и подготовки предложений по «информационному взаимодействию» с ситуационным центром губернатора. Главам муниципалитетов «рекомендовано» провести «аналогичную работу» и представить предложения.

В поручении указан срок — 10 августа, но официальный представитель облизбиркома заявил «ФедералПресс», что с их стороны проработанные предложения будут позже.

«До 10 августа не успеем, программа пока только рождается. Есть такой своего рода «план плана», конкретная «дорожная карта» будет несколько позже, но задачу успеть до начала подготовки бюджета выполним», — сообщил представитель ИКВО. В программе планируется, уточнил собеседник, в первую очередь материально-техническое оснащение «на несколько лет вперед».

При этом он заявил «ФедералПресс», что «никаких вопросов со сменой статуса ТИКов не рассматривается».

«Это стопроцентная информация», — заверил представитель ИКВО.

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов отмечает: «поручения» — это вообще неформализованный документ, поэтому они часто бывают рекомендательными или адресованными внешним лицам.

«Например, главам муниципалитетов, которые тоже отделены от государственной власти. Так что тут я не вижу ничего страшного с правовой точки зрения. Однако, конечно, это явный намек на то, что отношения с властью у избиркома будут более тесные, чем раньше. Это довольно важный момент: со стороны может казаться, что все избиркомы в России лояльны одинаково, но тут есть много существенных деталей. Конечно, ни одна комиссия на выборах не «прокатит» самого губернатора. А вот с депутатами или главами на местах уже могут быть эксцессы. Потому аппараты губернаторов и заинтересованы в еще более высокой управляемости избиркомов», — отмечает Николай Миронов.

«Что касается бюрократического состава комиссий, то вряд ли кого-то это серьезно испугает. Так часто бывает в регионах. И не только потому, что хотят назначить именно чиновников, но и потому, что хотят иметь спокойный и деловой состав комиссии, а из общественного сектора приходит много демагогов и политиканов, не знающих систему и выборы изнутри. Едва ли за это поругают Бочарова, главное — это результат выборов», — подытожил Николай Миронов.