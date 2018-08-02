Столичная полиция обеспечит безопасность на выборах мэра Москвы в нескольких регионах

Полиция Москвы уполномочена обеспечить соблюдение правопорядка в единый день голосования на выборах мэра Москвы в столице, Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях, сообщил в четверг в ходе расширенного заседания коллегии ГУ МВД России по Москве врио министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой

«Важной задачей на предстоящий период является охрана общественного порядка и соблюдение требований избирательного законодательства на выборах мэра столицы, которые состоятся 9 сентября. Проведено организационное совещание с коллегами Московской, Тульской, Калужской, Владимирской областей в связи с внесением соответствующих законов Москве и предоставлением права москвичам, находящимся на дачных участках, отдать свои голоса за кандидатов, не выезжая в столицу», — сказал Горовой.

Он добавил, что полиция Москвы должна сделать все в рамках своей компетенции, чтобы выборы прошли без нарушения общественного порядка и при контроле правоохранительных органов.

«Вопросы корректировки работы по охране общественного порядка, администрирование правонарушений, связанных с выборами на вышеперечисленных субъектах я возлагаю на главное управление МВД по городу Москве», — отметил Горовой.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.