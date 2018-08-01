Самый долгоживущий монарх и другие рекорды Елизаветы II

Елизавета II уже настолько долго занимает британский престол, что успела стать настоящим символом стабильности для жителей Великобритании . Ее ум, очарование и умение подать себя покорили народ, а уважение королева получила далеко за пределами родной страны. За жизнь 92-летний монарх успел установить несколько впечатляющих рекордов.

Пребывание на престоле

Статус самого долгоправящего британского монарха Елизавета II получила в сентябре 2015 года, обойдя королеву Викторию. На престол она ступила в феврале 1952, и с тех пор успело пройти более 65 лет. Несмотря на такой срок, Елизавета II остается значимой фигурой как в собственной стране, так и за ее пределами. С 2016 Елизавета носит статус наиболее долгоправящего главы государства на мировой арене, а еще именно ей принадлежит абсолютный рекорд наиболее длительного правления непосредственно среди монархов-женщин в истории.

Долгожитель

Сейчас Елизавете II 92-года, и она уже успешно побила возрастной рекорд среди британских монархов. В частности, ей принадлежит статус старейшего правителя Великобритании. Кроме того, когда в 2015 скончался король Саудовской Аравии , она также стала фактически старейшим монархом в мире.

Ветеран

Номинально Елизавету II называют наиболее пожилым участником Второй мировой войны, который не отправился в отставку. Конечно, она не воевала на фронте, но в 1945 все же решила вступить на военную службу, после чего на протяжении пяти месяцев обучалась навыкам механика-водителя для санитарного авто. Между тем, она также является единственной королевой, проходившей через военную службу.

Монеты

Елизавета II по праву является человеком, которого наиболее часто изображали на монетах, притом разных государств. Ее портрет или бюст появлялся на валюте 35 стран во всем мире.

Богатства

Елизавета II, помимо прочего, также имеет статус одного из богатейших монархов на Земле. Состояние правительницы несколько лет назад оценивалось в $540 млн, однако многие считают эту сумму условной. В частности, у королевы в распоряжении имеется множество активов, драгоценностей, предметов искусства и т.д.

Брак

В 2017 Елизавета II и ее супруг отметили платиновую годовщину свадьбы, прожив в браке 70 лет. Королева установила очередной рекорд непосредственно по длительности официального союза среди правящих монархов Британии.

Вдохновитель

Елизавета II успела побить и рекорд по числу театральных, а также киновоплощений. Ее образ затрагивается в искусстве, а еще в честь королевы установлены несколько прижизненных памятников. На экране Елизавету воплощали чаще, чем любого другого из живущих монархов.]]>