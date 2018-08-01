Создадут ли в Смольном механизм защиты исторических зданий

В доме на Кирилловской улице петербурженка Наталья живет вместе с супругом. Оба заметили пропажу дореволюционных ворот в тот же день. Две недели горожане жили без привычной детали, а потом все-таки решили поинтересоваться у домоуправа и управляющей компании, куда она подевалась. Ни там, ни там ответить собственникам не смогли. В ЖКС подчеркнули только, что ворота в ближайшее время они планировали отремонтировать — створки немного покосились, и их должны были приподнять и поставить на место. Но — теперь уже — не успели.

Точно такая же история произошла по еще одному адресу в Центральном районе — на Мытнинской улице.

Причем жильцы заметили вот какую закономерность: во дворах обоих домов перед пропажей внезапно и без какого-либо повода начали укладывать плитку. Не прошло и нескольких дней после этого «благоустройства», как ворот не стало. Как говорят петербуржцы, ни они сами, ни опять-таки УК ничего про укладчиков знать не знают. Табличек с информацией, кем производятся работы, установлено не было, а если и были, то никто их не заметил.

— По закону эти ворота — охраняемые элементы городской среды, и чтобы проводить с ними какие-либо манипуляции, нужно согласование с КГИОП. Это во-первых. А во-вторых, они являются также общедомовым имуществом, поэтому согласие на демонтаж должны давать и жильцы, — поясняет член президиума Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Анна Капитонова

Зачастую об общедомовых «раритетах» не знают даже в КГИОП

По ее словам, чтобы покончить с проблемой воровства исторических деталей, нужно озаботиться сразу несколькими моментами. Один из них — бдительность жильцов: ведь именно неравнодушные петербуржцы, как правило, инициируют проверки по таким делам, и именно благодаря им удается избежать таких происшествий, вернуть то, что уже считалось утраченным.

— Но иногда ни жильцы, ни представители управляющей компании просто не знают, что в их доме есть что-то ценное, и поражают своим равнодушием, — сетует эксперт.

И это еще полбеды: зачастую об общедомовых «раритетах» не знают даже в КГИОП. Дело в том, что сейчас всю историческую застройку в Петербурге можно разделить на две категории. Первая — это объекты культурного наследия, которые охраняются государством и которыми, соответственно, занимается КГИОП. Вторая — просто исторические здания, они считаются таковыми, если построены до 1917 года.

— И если по объектам культурного наследия мы обладаем информацией и закон их защищает, то по исторической застройке у нас есть только общее правило, что здания нельзя сносить, если они находятся в охранной зоне. Нет никакого реестра этих зданий, и никто не знает, какие ценные витражи или другие элементы отделки там присутствуют. Нужно создавать такой реестр, это грандиозная работа — выявить и описать все, что еще сохранилось. В некоторых случаях нужно поставить вопрос о признании дома памятником. Тогда будет механизм защиты таких зданий, — считает зампредседателя петербургского ВООПИиК Антон Иванов

Общественники уже несколько раз поднимали этот вопрос, но в любом случае инициатива создания такого списка должна исходить от чиновников — либо КГИОП, либо КГА. В сложившихся же условиях пресечь беспредел могут только сами петер— буржцы. И, надо сказать, власти такая ситуация устраивает. Прошлой осенью после очередной кражи исторических витражей председатель КГИОП Сергей Макаров заявил, что «в первую очередь сами жильцы должны быть заинтересованы в сохранении подлинности своего дома, так как они в итоге увеличивают стоимость жилья».

Кстати