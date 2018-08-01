Депутаты обсудят с главой Минкомсвязи введение электронного удостоверения

Минкомсвязь обсуждает с правительством РФ вопрос введения электронного удостоверения личности гражданина. Пилотный проект по введению в России электронного паспорта готовился несколько лет. Его запуск несколько раз отодвигался. При этом еще в мае 2015 года тогдашний глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров говорил, что Россия полностью готова к переходу на электронные паспорта.

"Думаю, что, во-первых, актуально. Во-вторых, я буквально на днях разговаривал с министром Константином Носковым и пригласил его на заседание внутрифракционной группы (осенью), которой я руковожу. Мы будем обсуждать этот вопрос тоже", — сказал РИА Новости Шхагошев.

По мнению парламентария, возможное введение электронного удостоверения личности гражданина — это один из шагов по развитию цифровой экономики.

"Мы, мне кажется, семимильными шагами движемся к совершенству в этой области (в области цифрового развития). А что касается непосредственно этой инициативы, сто процентов, как минимум, это заслуживает очень серьезного обсуждения, и нам важно сейчас адаптационное обсуждение", — отметил депутат.

Шхагошев пояснил, что в результате адаптационного обсуждения люди смогут узнать, что это за инициатива, какие плюсы в себе несет и как будет влиять на их жизнь.