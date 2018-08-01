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Депутаты обсудят с главой Минкомсвязи введение электронного удостоверения
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Депутаты обсудят с главой Минкомсвязи введение электронного удостоверения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Возможное введение электронного удостоверения личности гражданина является актуальной темой, парламентарии обсудят этот вопрос с главой Минкомсвязи Константином Носковым осенью, заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета по безопасности Адальби Шхагошев.
Минкомсвязь обсуждает с правительством РФ вопрос введения электронного удостоверения личности гражданина. Пилотный проект по введению в России электронного паспорта готовился несколько лет. Его запуск несколько раз отодвигался. При этом еще в мае 2015 года тогдашний глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров говорил, что Россия полностью готова к переходу на электронные паспорта.
"Думаю, что, во-первых, актуально. Во-вторых, я буквально на днях разговаривал с министром Константином Носковым и пригласил его на заседание внутрифракционной группы (осенью), которой я руковожу. Мы будем обсуждать этот вопрос тоже", — сказал РИА Новости Шхагошев.
По мнению парламентария, возможное введение электронного удостоверения личности гражданина — это один из шагов по развитию цифровой экономики.
"Мы, мне кажется, семимильными шагами движемся к совершенству в этой области (в области цифрового развития). А что касается непосредственно этой инициативы, сто процентов, как минимум, это заслуживает очень серьезного обсуждения, и нам важно сейчас адаптационное обсуждение", — отметил депутат.
Шхагошев пояснил, что в результате адаптационного обсуждения люди смогут узнать, что это за инициатива, какие плюсы в себе несет и как будет влиять на их жизнь.
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