Майдан чуть не оставил Верховную Раду без крыши

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховной Рады Украины , поступившем в нашу редакцию.

Первый заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады Петр Боднар также пояснил, что за годы независимости на кровле парламента планового ремонта не проводили, поэтому мотивацией для начала реставрационных работ стал срок эксплуатации сооружения и его износ.

По словам главного специалиста отдела организации строительства управления делами Верховной Рады Виктора Яремчука, который отвечает за проведение реставрационных работ, «ремонт купола не проводился уже 45 лет — об этом свидетельствует даже надпись сварочным устройством на стальном листе кровли — „1973“».

Яремчук сообщил, что «ремонт был запланирован еще в 2013 году, но планам не удалось воплотиться из-за соответствующих политических событий в Украине ».

В 2017 году депутаты все же озаботились своей безопасностью. Был проведен тендер на работы по ремонту здания Рады, победителем которого стала украинская фирма ООО «Строительно-реставрационная фирма „Возрождение“». В пресс-службе украинского парламента заявляют, что предприятие имеет опыт реставрационных работ в Мариинском дворце, с ним заключен соответствующий договор. Общая стоимость контракта составляет немногим более 7 млн грн. Это меньше экспертной оценки на полмиллиона грн, сообщили в пресс-службе. Согласно условиям заключенного договора, работы должны быть выполнены не позднее 10 декабря 2018 года. Работа была начата в июне, еще до окончания восьмой сессии.

Сейчас купол Верховной Рады накрыт синей пленкой для защиты от дождей и ветра. Более половины старого армированного стекла снято. По словам представителя подрядной организации ООО строительно-реставрационная фирма «Возрождение» Андрея Жилинского, старое армированное стекло, покрывало площадь более 600кв.м, изношенное более чем на 85%. Депутаты Рады не пострадали только благодаря особым свойствам материала.

«Иногда стекла крошились буквально от прикосновения работников. Однако жизни парламентариев это не угрожало. Ведь благодаря особенности этого материала стекло только трескалось, а не рассыпалось», — отметил он и предложил просмотреть составленные рядом аккуратными ровными стопками стекла.

Отмечается, что на стальных швеллерах, составляющих остов купола Верховной Рады Украины, выдавлена надпись «1937 год». Здание парламента было построено двумя годами позже.

Старое армированное стеклянное покрытие, которое ныне заменяется, крепилось с помощью черепичной замазки, которая уже потрескалась и осыпалась — просветы и щели позволяли гулять ветрам на крыше, а дождям — заливать металлические конструкции.

Даже поверхностный обзор свидетельствовал об опоздании с ремонтом — по словам специалистов, его следовало проводить еще лет двадцать назад, чтобы удержать здание в надлежащем состоянии.