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Еврокомиссия раскритиковала новые правила для журналистов в Бельгии
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Еврокомиссия раскритиковала новые правила для журналистов в Бельгии 

РИА Новости 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Еврокомиссия подвергла критике введенную властями Бельгии плату для проживающих в стране журналистов за прохождение проверок безопасности, отметив, что в случае поступления жалоб готова проверить его на соответствие европейским нормам.
Ранее работающих в Бельгии журналистов уведомили о введении новой платы в размере 50 евро в полугодие за проведение властями проверок и оценок безопасности журналистов, в том числе в преддверии евросаммитов.
"Еврокомиссии не нравится закон, принятый 1 июня, и ЕК, со своей стороны, не будет вводить такую плату", — заявила в среду на брифинге представитель Еврокомиссии Мина Андреева. За более подробными комментариями она рекомендовала обратиться к Совету ЕС, который занимается вопросами организации встреч руководства стран ЕС.
При этом Андреева подтвердила, что ЕК, в случае если поступят жалобы на этот сбор, готова их рассмотреть.
"У нас есть механизмы рассмотрения жалоб и их оценки на основе законодательства", — отметила представитель Еврокомиссии.
Ранее в пресс-службе Совета ЕС РИА Новости пояснили, что «плата за проверку безопасности, введенная властями Бельгии, взимается со всех лиц с бельгийским гражданством или проживающих в Бельгии» журналистов, при этом «гражданство» работодателя в расчет не идет".
Закон, принятый властями Бельгии, которые выступают в данном случае принимающей стороной для евроинститутов и аккредитованных при них журналистов, предусматривает взимание с работодателей платы в размере 50 евро в полугодие за каждого сотрудника, который проходит проверку безопасности со стороны бельгийских властей. В настоящее время такая проверка действует в течение шесть месяцев. Таким образом, годовой взнос должен составить 100 евро. Проверка безопасности является обязательной для всех представителей СМИ, которые получают постоянную аккредитацию.
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