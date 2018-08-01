Четыре района без горячей: СГК объявила о начале последнего этапа испытаний

С понедельника, 6 августа, горячую воду отключат в домах в Ленинском, Дзержинском, Калининском и Центральном районах Новосибирска , попадающих в зону ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, — испытания тепловых сетей будут длиться до 17 августа.

«Под испытания попадают тепловые сети, расположенные по улицам: в Центральном районе — Большевистская, Фабричная, Кубановская, Владимировская, Революции, Щетинкина, Урицкого, Салтыкова-Щедрина, Комсомольский проспект, Шамшурина, проспект Димитрова, Максима Горького; в Калининском районе — Учительская, Олеко Дундича , Новая Заря, Макаренко, Тайгинская, Объединения, 25 Лет Октября; в Дзержинском районе — Авиастроителей, Лазарева, Республиканская», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» (СГК).

Также испытания теплосетей будут проходить на теплотрассах в Ленинском районе: на улицах Планировочной, Котовского, Горской и спуске к пляжу у Октябрьского моста. «Абоненты на этих улицах не подключены, но возможны выходы воды на поверхность», — добавили в энергокомпании.

В пресс-службе СГК отметили, что эти этапы испытания теплосетей будут последними.

В июне теплоэнергетики рассказали о новом методе гидравлических испытаний в Новосибирске, который, по данным энергетиков, позволил заметно сократить срок отключений горячей воды.