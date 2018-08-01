Как сшить наматрасник своими руками: 2 мастер-класса

Фото: Pinterest

Сразу скажем: сейчас речь не о наматраснике-топпере, по сути, дополнительном тонком матрасе, который кладётся на основной матрас сверху и может выполнять ортопедическую и другие функции. Топперы делают из латексной пены, стружки кокоса, поролона и изготовление их по сложности сопоставимо с производством тонкого матраса. Мы говорим о наматраснике-чехле или накладке. Это приспособление выполняет в первую очередь гигиеническую функцию. Наматрасник защищает матрас от грязи, его легко снять и постирать. Наматрасник из водонепроницаемого материала защитит матрас и от влаги. Чехол или накладка продлевают срок службы матраса и уберегают от многих проблем в процессе его эксплуатации. Такой наматрасник легко сшить своими руками.

Наматрасник: выбираем ткань

От выбранного вами материала наматрасника будут зависеть его функции:

— если наматрасник должен защищать только от грязи и пыли, выбирайте плотный хлопок, лён, жаккард, тонкую махровую ткань, бамбук;

Фото: parachutehome.com — если нужны также влагозащитные функции, берите ткань или материал с водонепроницаемой ламинацией (существует, например, и махровая ткань с такой ламинацией);

Фото: Pinterest

— стёганый наматрасник с тонкой прослойкой из синтепона хорош для зимы, он удерживает тепло (вы можете воспользоваться уже готовым материалом, добавив подкладку);

Фото: by.all.biz — такими же свойствами будет обладать наматрасник с прослойкой из флиса, из шерстяной ткани;

Фото: discoverdirect.co.uk — жаккардовый или шёлковый наматрасник, наоборот, хорош в жару, так как даёт ощущение прохлады (но учтите, что с шёлком труднее работать, также бельё по такому наматраснику будет сильнее скользить).

Фото: fabricwholesaledirect.com Вы можете добавить водонепроницаемую прослойку к любому материалу или сделать наматрасник двусторонним — тогда выбирайте модель-накладку, её просто сделать многослойной.

Наматрасник-чехол лучше шить из одного слоя ткани.

Также учтите, что нужно выбирать ткань/материал достаточной ширины: шов на поверхности наматрасника может ощущаться через постельное бельё.

Наматрасник-накладка на угловых резинках: мастер-класс

Фото: Pinterest

Такую модель лучше шить из плотной ткани или делать многослойной: наматрасник-накладка должен хорошо держать форму.

Вам потребуется:

— сантиметровая лента, бумага, линейка и карандаш для построения выкройки;

— мелок/карандаш/маркер для ткани;

— ткань одного или нескольких видов (в зависимости от количества слоёв наматрасника и его функций);

— рапсовая лента длиной, на 4-5 см превышающей по длине периметр наматрасника;

— широкая резинка (3-4 см шириной);

— булавки;

— ножницы;

— швейная машина и нитки.

1. Измерьте матрас по длине и ширине. Постройте на бумаге выкройку и перенесите её на ткань: деталь (или детали — в случае многослойного наматрасника) должна точно повторять очертания вашего матраса, включая скругления углов. Добавьте по 1-2 см со всех сторон. Выкроите деталь/детали.

2. Если вы шьёте многослойный наматрасник, сложите все детали одна на другую в нужном порядке. Подровняйте края и сколите все слои булавками, чтобы хорошо зафиксировать их друг относительно друга.

3. Подготовьте резинки. Длина резинок зависит от толщины вашего матраса: каждая из четырёх резинок должна будет крепко держать наматрасник на своём углу матраса. Примерьте резинку к матрасу и определитесь с длиной. Отрежьте 4 куска резинки одинаковой длины и обрежьте их по диагонали.

4. Приколите резинки к углам наматрасника с изнанки, как показано на фото.

5. Сложив рапсовую ленту пополам вдоль, приколите её по всему периметру наматрасника — ею мы обработаем края. Захватывайте концы резинки.

6. Пристрочите ленту. Наматрасник готов.

Нагляднее — в видео:

Наматрасник-чехол на резинке: мастер-класс

Фото: diynetwork.com Такой наматрасник лучше шить из одного слоя ткани.

Вам потребуется:

— ткань для наматрасника;

— бумага, сантиметр, линейка и карандаш для построения выкройки;

— карандаш/мелок/маркер для ткани;

— утюг;

— эластичная лента (шириной 1-2 см);

— английская булавка;

— швейная машина и нитки.

1. Измерьте ваш матрас и постройте выкройку наматрасника.

Это — пример выкройки для матраса длиной 200 см, шириной 180 см, толщиной 20 см. Скорректируйте выкройку в соответствии с размерами вашего матраса, размеры подворотов по 15 см оставьте такими же, как на схеме. Добавьте припуски на швы 1,5-2 см.

2. Перенесите выкройку на ткань и выкроите деталь наматрасника.

3. Сложите края вырезов, как показано на фото, сшейте и обработайте.

3. Подогните и заутюжьте все свободные края наматрасника, как показано на фото. Так мы формируем кулиску для резинки: кулиска должна быть шире, чем выбранная вами резинка, по крайней мере на 2-3 мм (можно немного больше).

4. Пристрочите подгиб по всему периметру, как показано на фото. Оставьте отверстие шириной около 4-5 см. В начале и конце строчки делайте закрепки.

5. Воспользовавшись английской булавкой, вденьте резинку в кулиску. Перед тем, как отрезать резинку, можно примерить чехол на матрас: резинка должна стягивать наматрасник довольно плотно, но всё же давать возможность свободно снимать и надевать его.

6. Отрежьте резинку на несколько сантиметров длинее, чем нужно, сложите её концы, немного вытяните их из кулиски и прострочите несколько раз, замкнув резинку в круг.

7. Теперь застрочите оставшееся отверстие. Наматрасник готов!

Фото и источник: viewfromthefridge.com