Анна Пескова: Больше всего мне нравятся места, где много цветов

В этой рубрике известные москвичи делятся своими наблюдениями, как изменилась столица за последние годы.

Я живу в центре — в районе Арбата и очень люблю кататься на велосипеде. Поэтому не могу не отметить, как много сейчас появилось удобных велодорожек. У нас с супругом даже появился свой веломаршрут — мы доезжаем до набережной, а затем — до Парка Горького.

Я вообще большая поклонница здорового образа жизни и активного отдыха, поэтому всегда радуюсь, когда вижу, как люди в парках занимаются йогой, например, или устраивают пробежки.

Больше всего мне нравятся места, где много цветов — обожаю эту симфонию ароматов и буйство красок! Я интересуюсь флористикой с самого детства — дома у меня всегда была чуть ли не оранжерея… Вот ГУМ сейчас украшен множеством цветов — причем живых! Так что меня частенько можно встретить там. В городе постоянно проходят фестивали, и к ним улицы и бульвары тоже украшают цветочными композициями, арками, разными кашпо — так что для меня понятие любимого уголка периодически кочует от одного места к другому. Когда гуляешь среди этого царства цветов, даже забываешь, что находишься в огромном мегаполисе.

По той же причине, кстати, я очень люблю наши ботанические сады — это зеленые островки, где можно провести целую вечность!