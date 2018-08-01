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Анна Пескова: Больше всего мне нравятся места, где много цветов
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Анна Пескова: Больше всего мне нравятся места, где много цветов 

Вечерняя Москва 53 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В этой рубрике известные москвичи делятся своими наблюдениями, как изменилась столица за последние годы.
Я живу в центре — в районе Арбата и очень люблю кататься на велосипеде. Поэтому не могу не отметить, как много сейчас появилось удобных велодорожек. У нас с супругом даже появился свой веломаршрут — мы доезжаем до набережной, а затем — до Парка Горького.
Я вообще большая поклонница здорового образа жизни и активного отдыха, поэтому всегда радуюсь, когда вижу, как люди в парках занимаются йогой, например, или устраивают пробежки.
Больше всего мне нравятся места, где много цветов — обожаю эту симфонию ароматов и буйство красок! Я интересуюсь флористикой с самого детства — дома у меня всегда была чуть ли не оранжерея… Вот ГУМ сейчас украшен множеством цветов — причем живых! Так что меня частенько можно встретить там. В городе постоянно проходят фестивали, и к ним улицы и бульвары тоже украшают цветочными композициями, арками, разными кашпо — так что для меня понятие любимого уголка периодически кочует от одного места к другому. Когда гуляешь среди этого царства цветов, даже забываешь, что находишься в огромном мегаполисе.
По той же причине, кстати, я очень люблю наши ботанические сады — это зеленые островки, где можно провести целую вечность!
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