Ещё
В упавшем в России метеорите открыли новый минерал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В упавшем в России метеорите открыли новый минерал 

Чердак 56 минут назад
Фото: Чердак
Исследователи из Института геологии и минералогии и Геологического института в Улан-Удэ Сибирского отделения РАН совместно с коллегами из Новосибирского государственного университета и Уральского федерального университета открыли новый минерал — уакитит. Этот необычный по своей структуре нитрид ванадия был обнаружен в железном метеорите, найденном в 2016 году в Бурятии близ поселка Уакит. Соответствующая статья опубликована в сборнике Proceedings of the 81st Annual Meeting of The Meteoritical Society 2018.
Авторы исследовали железный метеорит Уакит. Его масса всего 3,96 килограмма, а основной составляющий материал — камацит — сплав железа и никеля, типичный компонент металлических метеоритов. Однако в Уаките были также найдены небольшие примеси, среди которых — троилит, редкая разновидность сульфида железа, и добреелит (Fe2 + Cr2S4).
Внутри микроскопических включений, содержавших эти два минерала, был найден еще и нитрид ванадия. Его детальные исследования с помощью микроскопов и спектрометра показали, что он на 71,33 процента состоит из ванадия, на 5,58 процента из хрома, на 1,56 процента из железа и на 21,41 процента из азота. Таким образом, это нитрид ванадия с включением хрома и железа.
Исследователи назвали открытый ими новый минерал уакититом, в честь близлежащего поселка. В среде добреелита внутри метеорита он формирует изометрические кубические кристаллы, а в среде шрейберзита — округлые «зерна», размер которых как правило менее 5 микрометров в диаметре.
Авторы объявили о новом минерале лишь сейчас, после окончания формального процесса его регистрации, на 81-м ежегодном съезде Метеоритного общества. Следует отметить, что геологам известно немало минералов, встречающихся только в метеоритах. На Земле их формирование крайне затруднено, поскольку условия в открытом космосе коренным образом отличаются как по давлению, так и по диапазону температур. Находки экзотических минералов космического происхождения позволяют лучше представить себе условия в различных районах Солнечной системы и тем самым понять ее возникновение и эволюцию.
Чердак: последние новости
Россия все лучше подходит для выращивания пшеницы Зачем смотреть в небо в эту пятницу Озеро в Южной Сибири стало зеркалом отечественной экономики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В застенках ДНР нашлись сотни россиян212
Лепс ударил Аллу Михееву387
Болгария ужесточает визовый режим52
Российских журналистов в Африке убила экономия24
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва38
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение