В Заполярье высадился десант белорусских и российских журналистов

Эдмунд Вертинский, председатель совета Мурманской общественной организации национально-культурной автономии «Белорусы Мурмана», на Кольском полуострове с середины 1950-х. Он служил механиком самолета в том самом соединении, где набивал руку Юрий Гагарин : «Он попал в наш полк, нашу эскадрилью».

Мы обслуживали МиГ-15 — Юрий Алексеевич очень много летал именно на этом самолете". Затем в Заполярье уроженец Шарковщинского района работал в милиции, обзавелся прочными связями, женился… Но о родине не забывает. По словам Эдмунда Вертинского, в Мурманске постоянно проживают более 7 тысяч белорусов, в области — 21 тысяча. Их можно встретить в бизнесе и добыче полезных ископаемых, торговле и строительстве, мореходстве и рыболовстве… Есть выходцы из Беларуси и на ответственных должностях в Совете депутатов Мурманска и администрации города.

Мурманская область была в числе первых субъектов РФ , заключивших с Беларусью соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В следующем году документу исполнится 25 лет! И взаимный интерес, как хорошая дружба, с годами лишь крепнет. Например, в 2017 году товарооборот Мурманской области и Беларуси составил около 100 миллионов долларов: на 30% больше, чем в 2016-м. Заметный рост произошел из-за увеличения поставок в Беларусь из Мурманской области апатитового концентрата и рыбы, а из Беларуси на Кольский полуостров — оборудования, транспортных средств и продуктов питания. Положительная динамика товарооборота, скорее всего, будет продолжена. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подчеркнула: «У нас есть совершенно конкретный план развития сотрудничества на 2018-2020 годы — он охватывает все сферы. Добычу минерально-сырьевых ресурсов невозможно представить без „БелАЗов“. Активно поставляется техника Минского автомобильного завода, „Амкодора“. Нам интересно развитие сотрудничества в строительстве и туристической сфере».

Министр развития промышленности и предпринимательства области Ольга Кузнецова обратила внимание, что Беларусь и этот регион объединяют не только обмен товарами, но и крепкие кооперационные связи между предприятиями: «Сейчас прорабатывается вопрос создания на территории ТОСЭР „Кировск“ сервисного центра по обслуживанию „БелАЗов“, где будут внедряться инновационные подходы к производству и обслуживанию техники».

В Мурманске белорусов можно встретить в бизнесе, строительстве, мореходстве и даже в администрации города

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в ходе рабочей поездки в Мурманск назвал успешными проектами экспорт в Мурманскую область «БелАЗов» и белорусского продовольствия. А говоря о перспективах, отметил, что было бы правильным подумать о поиске места для белорусских ученых, техников и инженеров в освоении Арктики. При этом Госсекретарь затронул и проблемные вопросы, один из которых заключается в оторванности науки от промышленности: «Востребованность научных исследований — больная тема. Нам нужно обязательно ее обнажать и искать пути решения. Нужно создать такую экономическую ситуацию или интеллектуальную среду, когда этот продукт будет востребован даже больше, чем могут произвести ученые. И тогда это в том числе будет стимулировать и развитие науки».

В схожем ключе высказался и зампредседателя по научно-инновационной деятельности Кольского научного центра РАН Григорий Иванюк: «На мой взгляд, мы можем где-то взять на вооружение применяющийся в Беларуси опыт немедленного доведения научных разработок до практического результата, так как сейчас российская наука оторвана от реальных потребностей экономики: результаты исследований сами по себе, а практическое использование — само по себе. Можем предлагать патенты, но технологическим и производственным монстрам это не очень интересно».

Проблемы есть. Однако они не затеняют главного: на фундаменте ряда соглашений между Беларусью и Мурманской областью выстроено продуктивное взаимодействие в различных сферах. И онo и должно расширяться. В частности, очень перспективными видятся вопросы освоения и развития Арктики, в которых белорусской стороне есть что предложить.

Таков, пожалуй, главный вывод, который можно сделать по итогам трехдневного экспертно-медийного тура «Мурманск — российские морские ворота в Арктику», организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА «Россия сегодня»

Знакомясь с туристической и экономической привлекательностью Мурманской области, мы и на Хибины поднялись (около 1000 метров), и в шахту на глубину 312 метров спустились, посетили саамскую деревню, являющуюся образцом туристической привлекательности. Даже удивительно, как столько мероприятий вместились всего в три дня. Как шутили участники тура, если что, можно было бы взять времени в долг у вечера и ночи. Ведь сейчас на Кольском полуострове стоит полярный день.