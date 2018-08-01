АСЕАН возможностей: Лавров получит информацию о Тихоокеанском регионе из первых рук

Глава российского МИД Сергей Лавров станет участником министерского совещания РФ — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), встречи глав МИД стран — членов Восточно-Азиатского саммита (ВАС), а также сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности.

В ходе общения с коллегами «акцент будет сделан на мерах по укреплению диалогового партнерства с ассоциацией, приданию ему стратегического характера в соответствии с решениями сочинского саммита Россия — АСЕАН 2016 года», отметила представитель МИД РФ Мария Захарова

"Предполагается также обсудить широкий спектр вопросов практического взаимодействия в сферах антитеррора, чрезвычайного реагирования, совершенствования транспортной инфраструктуры, образования, обеспечения безопасности информационно-коммуникационных технологий. Особое внимание имеется в виду уделить совместной работе по обеспечению стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитию взаимовыгодных связей асеановской «десятки» с Евразийским экономическим союзом Шанхайской организацией сотрудничества ", — пояснила Захарова.

Также предполагаются двусторонние встречи. В том числе, как сообщал ранее замглавы МИД Сергей Рябков , изучаются варианты проведения переговоров Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео на полях международных площадок. При этом сегодня источники сообщили, что встречи не будет из-за несовпадения графиков.

Держать руку на пульсе

Саммит АСЕАН — ежегодное мероприятие, в рамках которого происходит обмен мнениями, взглядами на ситуацию, складывающуюся в Тихоокеанском регионе, говорит Петр Цветов. Для России важно не только озвучить на саммите свою точку зрения, свое видение того, что происходит, но и услышать от региональных игроков, от АСЕАН — а это крупнейшая организация в регионе — как они оценивают положение, прежде всего, в плане обеспечения безопасности.

"АСЕАН — не та площадка, которая может изменить наши отношения, например, с Соединенными Штатами, активно присутствующими в регионе, но это важный канал нашего общения, и участие Лаврова в саммите демонстрирует наше повышенное внимание к сотрудничеству с организацией", — пояснил эксперт.

За год, прошедший с предыдущего саммита, ситуация изменилась не сильно, но тенденции, очевидные уже тогда, развились еще больше — в первую очередь, противостояние США и Китая , в том числе в Тихоокеанском регионе.

"Надо иметь ввиду, что для всех стран АСЕАН ведущими торговыми партнерами являются КНР и США. Соответственно, все изменения в этих отношениях так или иначе повлияют на всю торговлю в рамках АСЕАН. И связи стран-членов организации с теми же Штатами могут оказывать влияние на их отношения с Россией — уровень торговых отношений всех стран АСЕАН и вместе, и по отдельности, в разы превышает уровень торговых отношений с РФ", — говорит Цветов.

АСЕАН и ЕАЭС

Что до перспектив сотрудничества АСЕАН и ЕАЭС, которое будет обсуждаться в Сингапуре , эти разговоры уже идут, но пока конкретики здесь нет. Так как страны АСЕАН стремятся иметь зоны свободной торговли со всеми, возможность взаимодействия очевидна, дело только в условиях, сказал эксперт.

В целом, подытожил Петр Цветов, смысл участия России в саммитах организации — в самом присутствии там: «Москва таким образом фиксирует заинтересованность в процессах, идущих в регионе».