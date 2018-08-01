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Научный потенциал Вологды учтут при формировании Стратегии-2030
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Научный потенциал Вологды учтут при формировании Стратегии-2030 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Вологодский научный центр РАН определил сильные и слабые стороны системы высшего образования Вологды. Итоги анализа были представлены на заседани рабочей группы Совета по стратегическому развитию, науке и инновациям городской администрации. Эта работа проводится по поручению Мэра города Сергея Воропанова.
Напомним, с мая 2030 года в областной столице идет разработка Стратегии социально-экономического развития Вологды до 2030 года. Ее главная цель — повышение привлекательности города через создания максимально комфортных условий для жизни, отдыха и ведения бизнеса.
«Учитывать научный потенциал города важно по двум причинам. Во-первых, наличие вузов имеет огромное значение для демографии города: университеты и институты — это центры притяжения молодых людей, которые впоследствии создадут семьи. Во-вторых, как правило, все инновационные идеи появляются в студенческие годы и потом воплощаются в экономике», — комментирует заместитель директора Вологодского научного центра РАН Константин Задумкин.
Сегодня в Вологде работает ряд университетов и высокотехнологичных инновационных предприятий. Эксперты оценили это как конкурентное преимущество для дальнейшего развития науки и инноваций. Однако в то же время есть причины, которые замедляют модернизацию в этой сфере. К ним относятся: низкий уровень инновационной активности предприятий, отсутствие эффективной системы подготовки научно-технических кадров, слабая оснащенность научных лабораторий современным оборудованием.
«Данные анализа будут использоваться при определении приоритетных направлений в сфере науки и инноваций до 2030 года. Особое внимание планируется уделить совершенствованию системы среднего профессионального и высшего образования. Это необходимо для обеспечения перспективных потребностей высокотехнологичных и наукоемких отраслей города. В списке приоритетов также создание условий для участия детей в научно-технической деятельности и продвижение продукции успешных предприятий на российском и мировом уровне», — прокомментировал и. о. начальника Департамента экономического развития Вологды Светлана Пахнина.
Стратегию-2030 формируют по четырем направлениям: экономическое развитие, социальная сфера, городская среда, наука и инновации. Высказать свои идеи по развитию города можно онлайн.
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