В Австрии полицию вооружили штурмовыми винтовками

Вене и пригородах полицейских вооружили штурмовыми винтовками в целях борьбы с возможными террористическими проявлениями. В общей сложности такое оружие будут иметь семьсот патрульных автомашин, сообщает газета Kurier.

Ожидается, что к концу текущего года все 1500 дежурных автомобилей будут снабжены винтовками. Для их хранения оборудуют специальные места, чтоб не пугать рядовых граждан, рассказал представитель полиции Кристоф Пельцль.

По его словам, речь идет об автоматической штурмовой винтовке Steyr AUG A3, которая снабжена лазерным прицелом и имеет зарядный магазин емкостью тридцать патронов. Предполагается, что при возникновении кризисной ситуации на место первыми появляются дежурные полицейские автомашины, затем при необходимости подтягиваются бойцы спецподразделения «Кобра».

Ранее министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка информировал о поставках для нужд полиции 6500 баллистических бронированных шлемов, 750 бронежилетов, а также четырех вертолетов.

Справка «РГ»