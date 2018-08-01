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В Австрии полицию вооружили штурмовыми винтовками
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В Австрии полицию вооружили штурмовыми винтовками 

Российская Газета 1 час назад
В Вене и пригородах полицейских вооружили штурмовыми винтовками в целях борьбы с возможными террористическими проявлениями. В общей сложности такое оружие будут иметь семьсот патрульных автомашин, сообщает газета Kurier.
Ожидается, что к концу текущего года все 1500 дежурных автомобилей будут снабжены винтовками. Для их хранения оборудуют специальные места, чтоб не пугать рядовых граждан, рассказал представитель полиции Кристоф Пельцль.
По его словам, речь идет об автоматической штурмовой винтовке Steyr AUG A3, которая снабжена лазерным прицелом и имеет зарядный магазин емкостью тридцать патронов. Предполагается, что при возникновении кризисной ситуации на место первыми появляются дежурные полицейские автомашины, затем при необходимости подтягиваются бойцы спецподразделения «Кобра».
Ранее министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка информировал о поставках для нужд полиции 6500 баллистических бронированных шлемов, 750 бронежилетов, а также четырех вертолетов.
Справка «РГ»
Массовое серийное производство автоматической винтовки Steyr AUG началось в 1978 году и продолжается до сих пор. Она принята также на вооружение в Австралии, Новой Зеландии, Марокко, Боливии, Франции, а также в армиях и правоохранительных органах других стран, в том числе в береговой охране США и полиции некоторых штатов США.
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