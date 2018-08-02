Префект ЮВАО пожелал служащим в округе полицейским новых достижений

В рамках мероприятия наиболее отличившиеся в своем деле сотрудники полиции были удостоены наград. Так, почетными грамотами награждены семеро сотрудников внутренней службы, благодарность объявлена пятерым полицейским. Троим заслуженным сотрудникам присвоено очередное специальное звание. Кроме того, медалью «За доблесть в службе» награжден заместитель начальника полиции по ОР ОМВД России по району Люблино Виталий Петрушкин.