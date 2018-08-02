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Префект ЮВАО пожелал служащим в округе полицейским новых достижений
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Префект ЮВАО пожелал служащим в округе полицейским новых достижений 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Итогам оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2018 года было посвящено совещание, которое состоялось в большом актовом зале Управления по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве.
В рамках мероприятия наиболее отличившиеся в своем деле сотрудники полиции были удостоены наград. Так, почетными грамотами награждены семеро сотрудников внутренней службы, благодарность объявлена пятерым полицейским. Троим заслуженным сотрудникам присвоено очередное специальное звание. Кроме того, медалью «За доблесть в службе» награжден заместитель начальника полиции по ОР ОМВД России по району Люблино Виталий Петрушкин.
В завершение мероприятия начальник УВД по ЮВАО Сергей Карпов поблагодарил присутствовавших за службу, а префект Юго-Восточного округа г. Москвы Андрей Цыбин пожелал полицейским удачи в дальнейшей службе и новых достижений.
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