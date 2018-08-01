Кудрин призвал сократить чиновников на треть за счет цифровизации

«Мы видим, что на треть можно за шесть лет чиновников сократить за счет цифровизации», — сказал Кудрин на заседании Совета по развитию цифровой экономики. Он отметил, что Счетная палата в будущем будет проводить меньше проверок, но «видеть всё», передает «Интерфакс»

Отвечая на вопрос председателя Совета, сенатора Андрея Турчака , коснется ли сокращение Счетной палаты, Кудрин отметил, что речь идёт обо всех, и о Счетной палате «в полной мере».

Глава Счетной палаты также заявил о необходимости создания «цифровых двойников» — единых аккаунтов для хранения всех данных, как для граждан, так и для органов государственной власти. «Мне кажется, „цифровой двойник“ Совета Федерации будет работать эффективно, и многие ненужные законы тогда не были бы приняты», — добавил Кудрин.

Он также заявил, что люди уже отчасти становятся роботами, «наша телефонная книжка, наши графики, мы уже это не помним, это наш внешний блок».