Ещё
Кудрин призвал сократить чиновников на треть за счет цифровизации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кудрин призвал сократить чиновников на треть за счет цифровизации 

BFM.RU 30 минут назад
Фото: Газета "Труд"
Развитие цифровизации позволит сократить на треть число чиновников в РФ к 2024 году, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
«Мы видим, что на треть можно за шесть лет чиновников сократить за счет цифровизации», — сказал Кудрин на заседании Совета по развитию цифровой экономики. Он отметил, что Счетная палата в будущем будет проводить меньше проверок, но «видеть всё», передает «Интерфакс».
Отвечая на вопрос председателя Совета, сенатора Андрея Турчака, коснется ли сокращение Счетной палаты, Кудрин отметил, что речь идёт обо всех, и о Счетной палате «в полной мере».
Глава Счетной палаты также заявил о необходимости создания «цифровых двойников» — единых аккаунтов для хранения всех данных, как для граждан, так и для органов государственной власти. «Мне кажется, „цифровой двойник“ Совета Федерации будет работать эффективно, и многие ненужные законы тогда не были бы приняты», — добавил Кудрин.
Он также заявил, что люди уже отчасти становятся роботами, «наша телефонная книжка, наши графики, мы уже это не помним, это наш внешний блок».
BFM.RU: последние новости
Суд оштрафовал Тимати на 20 тысяч за импровизированное шоу на джипе В России появятся железнодорожные вагоны экономкласса «Ваша честь, я никуда не убегу. Я хочу обнять свою маму». За что держат в СИЗО 18-летнюю Анну Павликову?
Комментарии  Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью488
Захарова сделала неожиданное признание175
Лукашенко впервые высказался об инсульте9
Борисову избил известный российский певец56
Немцы хотели нас уничтожить, россияне — освободить
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение