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Ростех и СамГМУ займутся продвижением общедоступной дефибрилляции
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Ростех и СамГМУ займутся продвижением общедоступной дефибрилляции 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Как сообщает пресс-служба «Швабе», совместная деятельность сосредоточится на поиске новых междисциплинарных решений в работе над дефибриллятором АНД А15.
Технические решения по совершенствованию АНД А15 будут выработаны в ходе апробаций и совместных научных мероприятий Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) холдинга «Швабе» и СамГМУ. Стороны заключили соглашение о сотрудничестве и займутся продвижением общедоступной дефибрилляции — организуют мастер-классы, конгрессы, выставки, конференции и семинары.
"Продвижение общедоступной дефибрилляции — ключевое направление нашей совместной работы. Это вопрос большой социальной значимости, и проект Госдумы, предусматривающий внедрение АНД в местах массового скопления людей, является тому подтверждением. Объединив производственные мощности «Швабе» с центром медицинских и фармацевтических технологий СамГМУ, мы не только решим задачу по популяризации данного направления, но и определим решения по совершенствованию нашей разработки", — отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.
Первым шагом в этом направлении станет передача АНД А15 клиникам Самарского медуниверситета. В 2017 г. Госдума разработала проекты нормативно-правовых актов, необходимых для реализации федеральной программы доступной дефибрилляции в России. В том же году их одобрил Минпромторг, а в марте 2018 г. правительство РФ порекомендовало внести соответствующие поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан».
Ранее холдинг заключил соглашение о научном и образовательном сотрудничестве с Федеральным медицинским биофизическим центром (ФМБЦ) им. Бурназяна. Взаимодействие призвано раскрыть наиболее эффективные стороны как «Швабе», так и ФМБЦ, позволив медикам ознакомиться с техническими разработками в области информационных технологий и новейшими комплексными решениями.
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания новейшей оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их производственных площадках ведутся разработки и серийное производство инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для Вооруженных Сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, оптических материалов, медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6,5 тыс. единиц. Изделия «Швабе» поставляются во все регионы России и экспортируются в 95 стран мира. Представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии.
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