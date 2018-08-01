Ростех и СамГМУ займутся продвижением общедоступной дефибрилляции

Как сообщает пресс-служба «Швабе», совместная деятельность сосредоточится на поиске новых междисциплинарных решений в работе над дефибриллятором АНД А15.

Технические решения по совершенствованию АНД А15 будут выработаны в ходе апробаций и совместных научных мероприятий Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) холдинга «Швабе» и СамГМУ. Стороны заключили соглашение о сотрудничестве и займутся продвижением общедоступной дефибрилляции — организуют мастер-классы, конгрессы, выставки, конференции и семинары.

"Продвижение общедоступной дефибрилляции — ключевое направление нашей совместной работы. Это вопрос большой социальной значимости, и проект Госдумы , предусматривающий внедрение АНД в местах массового скопления людей, является тому подтверждением. Объединив производственные мощности «Швабе» с центром медицинских и фармацевтических технологий СамГМУ, мы не только решим задачу по популяризации данного направления, но и определим решения по совершенствованию нашей разработки", — отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин

Первым шагом в этом направлении станет передача АНД А15 клиникам Самарского медуниверситета. В 2017 г. Госдума разработала проекты нормативно-правовых актов, необходимых для реализации федеральной программы доступной дефибрилляции в России . В том же году их одобрил Минпромторг , а в марте 2018 г. правительство РФ порекомендовало внести соответствующие поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан».

Ранее холдинг заключил соглашение о научном и образовательном сотрудничестве с Федеральным медицинским биофизическим центром (ФМБЦ) им. Бурназяна. Взаимодействие призвано раскрыть наиболее эффективные стороны как «Швабе», так и ФМБЦ, позволив медикам ознакомиться с техническими разработками в области информационных технологий и новейшими комплексными решениями.