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Пьяная москвичка закатила концерт в новосибирском аэропорту
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Пьяная москвичка закатила концерт в новосибирском аэропорту 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Штраф за мелкое хулиганство грозит 32-летней москвичке за дебош, устроенный в аэропорту Новосибирска. Во время пересадки с прибывшего из Сеула рейса нетрезвая женщина заглянула в кафе, где заказала спиртное и устроили скандал. «Выступление» пассажирки в линейном отделе полиции воздушной гавани сняли на видео.
Инцидент произошел еще 22 июля, однако запись была обнародована только 1 августа. Стражи порядка застали жительницу Москвы в кафе, где она, изрядно выпив, размахивала руками и активно использовала обсценную лексику по отношению к персоналу и другим посетителям. Появление полицейских и смена обстановки никак не сказались на поведении женщины — она продолжала хамить и ругаться.
"Нормальный ответ на твой тупой вопрос. Не будь мразью! Оле-оле, тупая мразь!" — заявила она сотруднице, поинтересовавшейся, не употребляла ли задержанная наркотические средства.
Немного протрезвев, пассажирка принялась картинно плакать, но при этом грозила применить силу против снимавшего ее правоохранителя. В конце концов на нее составили протокол по статье «Мелкое хулиганство» и отпустили, но вот о размере наложенного штрафа ничего не сообщается.
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