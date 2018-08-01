Как дагестанский город 25 лет живёт без питьевой воды

Летом жители городов-миллионников часто жалуются на временное отключение горячей воды для профилактики коммуникаций. В 60-тысячном дагестанском Избербаше на это могут только горько ухмыльнуться. Бесперебойное водоснабжение здесь прекратилось 25 лет назад. В нынешнем году очередное длительное отключение воды привело к массовым протестам. Пока мэрия сетует на недостаток средств на ремонт водовода, избербашцы придумывают новые способы решить насущную бытовую проблему.

Водный бунт

В начале июля на водоводе Каспийск-Избербаш, произошла серия аварий, приведшая к отключению воды в 60-тысячном Избербаше на несколько дней. 3 июля у здания городской администрации собралось около 400 недовольных ситуацией горожан. Мэр Абдулмеджид Сулейманов к митингующим не вышел. По словам его представителя, глава города находился на приёме у руководства республики с целью урегулировать «водный вопрос». Присутствующие на митинге горожане чиновника освистали и потребовали дать воду немедленно, иначе им останется только перекрыть федеральную трассу.

Не стали они слушать и главу МУП «Горводоканала» Руслана Магомедова . Впрочем, он уже не смог бы повлиять на ситуацию — через пять дней после аварии его уволили.

Воду в городе в итоге дали только через несколько дней, однако её подача до сих пор производится с перебоями.

Полиция назвала митинг 3-го июля «несанкционированным» и пригрозила участникам акции административной и уголовной ответственностью, несколько человек было задержано. В их числе 16-летний юноша, рассылавший приглашение на митинг в соцсетях.

На следующий день после митинга мэр города встретился с возмущенными гражданами в формальной обстановке, однако из его слов стало понятно, что в ближайшее время проблема окончательно не разрешится.

На обновление системы водоснабжения городу требуется астрономическая по муниципальным меркам сумма в 1 миллиард 300 миллионов рублей.

На сбор таких денег потребуется значительное время. RT решил узнать у местных жителей, как они выживают в условиях постоянной техногенной засухи.

Лёгкие нотки нефтепродуктов

В 1920-х годах на берегу Каспийского моря в районе Избербаша была найдена нефть. Постепенно маленький рабочий посёлок, основанный в 1933 году, стал превращаться в настоящий город нефтяников. С ростом численности населения городу понадобилась собственная система водоснабжения. В 1984 году в Избербаше был построен водовод, поставляющий воду из Кизилюрта по каналу имени Октябрьской революции.

Ближе воду брать неоткуда, поскольку местные термальные источники для питья по большей части непригодны. Из-за большого содержания сероводорода вода ужасно пахнет и попросту вредна для здоровья. Озёрами Дагестан не богат, а Каспийское море очень солёное, и даже опреснённая вода для питья использоваться не может.

За четверть века население города удвоилось с 30 тысяч человек до 60, в то время как конструкция водовода сильно износилась, и объёмов водохранилища — озера « Рыбное » в Каспийске — стало не хватать.

Поэтому даже не в сезон вода подаётся всего пару часов утром и вечером, да и то не всегда. Её качество при этом также оставляет желать лучшего — пригодна она только для технических целей.

Избербашцы подтвердили RT, что условия с водоснабжением оставляют желать лучшего почти столько, сколько они себя помнят. Так, Иван Соколов вспоминает детские годы, когда обязательно надо было помыться до 20:00, иначе спать придётся грязным. Другой житель Избербаша Надыр Магомедов уверяет, что «водному вопросу» не меньше 25 лет.

Отдельно избербашцы отметили качество воды. Дмитрий Иванов рассказал RT, что вода «бывает по праздникам, и то серная». Его «собрат по несчастью» Мурад Магомедов добавил, что зимой озеро замерзает, а летом высыхает и ужасно пахнет.

Впрочем, умирать от жажды или ходить грязными и немытыми жители Изберга (так город зовут сами местные) не собираются: каждый ищет свой способ добыть воду.

Спасительные хитрости

Расписание подачи воды в городе строгое: утром с 6 до 8-9 часов и вечером с 18:00 до 20-21:00. Напор воды слабый, сама вода при этом по качеству плохая. Тем не менее, в каждом доме или квартире имеются баки на 50 литров или же рабочий отряд пятилитровых баклажек при поддержке десятка тазов.

Но есть и другие хитрости, о которых RT рассказали избербашцы. Кто-то напрямую подключается к термальным источникам и использует воду оттуда для мытья посуды и умывания.

К примеру, Адам Курбанов провел себе домой серную воду из подземного источника. По его словам, на пляже у моря такой водой моют ноги от песка — «вонючая, с примесями нефтепродуктов».

Надыр Магомедов сделал «врезку» в систему отопления и качает воду из батарей. Он отметил, что коммунальщики знают о таком «лайфхаке» населения и «отраву» в воду не сыпят. «Хоть купайся в ней», — отметил Магомед.

А вот Магомедшапи Чупанов подключил мощный насос к городской системе водоснабжения и выкачивает воду оттуда. Чтобы она была сносной по качеству, он установил два фильтра — до и после насоса.

У отдельных «счастливцев» есть свои колодцы, и проблем с питьевой водой они не испытывают. Однако таких единицы, поскольку далеко не все горожане могут позволить себе собственную скважину.

Любители длительных прогулок отправляются за водой в горы на родники. А у кого есть газ — греют холодную воду в колонках.

В распоряжении RT есть запись, на которой людям среди ночи приходится выкачивать воду из водовоза через шланг на пятый этаж многоквартирного дома в резервуар на мансарде.

Естественно, в таких условиях доставка воды в город стала прибыльным бизнесом. Рамиль Усанов рассказал RT о ценах на воду.

«У меня друзья на днях 8 тонн «технической» воды за 2 тысячи покупали, — говорит Рамиль. — Родниковую я сам лично покупал 25 тонн за 10 тысяч рублей на многоквартирный дом, только она все-равно плохая и мы её не пьём. Водитель эту воду за 1000 рублей покупает и 50 километров везёт».

Ходят за водой и к соседям. Поскольку вода идёт по трубам самотёком (насосы почти не работают), то выше первых этажей она не поднимается. Некоторым приходится объединять усилия — в одной квартире только горячая вода, а в другой только холодная. Но пить всё равно никакую нельзя.

Питьевую воду покупают отдельно. По всему городу стоят автоматы, продающие чистую воду по 3 рубля за 1 литр. В магазине 5-литровая баклажка стоит 30 рублей. Если в доме есть резервуары, то заказывают водовозы по цене в среднем 4 тысячи рублей за 5 тонн. До митинга 3 июля можно было заказать 4 тонны воды за 700 рублей — это была инициатива уже бывшего начальника местного МУП «Горводоканал». Вода была неважного качества, зато дешёвая.

Старожилы вспоминают, что из-за отсутствия очистных сооружений четверть века назад в городе даже была эпидемия холеры.

Сейчас, по словам жителей, вопрос очистки воды решается просто — в котлован на Пушкин-Тау (гора, с определённого ракурса похожая на профиль Александра Пушкина), куда стекается вода, просто кидают хлорку — оттуда она идёт в город.

Плата за воздух

При этом местные жители продолжают исправно платить за воду, несмотря на то, что её фактически нет. Помимо граф «ГВС» и «ХВС» в квитанциях на оплату ЖКХ присутствуют пункты «на мойку авто» и «на полив». Это сильно возмущает граждан, поскольку счета выдаются за услуги, которыми невозможно воспользоваться.

В связи с тем, что людям приходится пользоваться собственными насосами, в конце месяца им приходят повышенные счета за электроэнергию. Тем не менее контролёры коммунальных служб регулярно навещают должников и следят за оплатой.

Отдельной графой стоит вопрос водоснабжения в госучреждениях. В городской больнице RT заверили, что проблем с водой нет. Однако на вопрос про воду в детских садах и школах избербашцы отвечают, что там воды тоже нет — родители за свой счёт купили пластиковую тару, чтобы делать запасы в часы подачи.

RT также узнал, как обстоят дела на других предприятиях города.

Удалось выяснить, что, к примеру, автомойки покупают воду сами, но воду используют по нескольку раз, прогоняя её через систему фильтрации и очистки.

В ресторанах и кафе также не пользуются проточной водой из крана — берут либо через собственные колодцы, либо покупают.

Теория заговора

Местные жители неохотно рассказывают о своей проблеме, даже при условии сохранения анонимности. Многие опасаются, что у них начнутся проблемы с властями и полицией. В основном страхи основываются на слухах и домыслах — теория заговора кажется нормой для Избербаша.

Недоверие к администрации усугубилось после митинга 3-го июля. В адрес участников акции стали поступать угрозы со стороны полиции, с некоторыми велись «профилактические беседы».

Как рассказали RT несколько собеседников, причина отсутствия воды в городе летом вызвана коррупцией в администрации. По их словам, «у кого надо» вода есть всегда. Ряд жителей считает, что её забирают на нужды частных организаций и полив сельхозугодий.

Один из участников митинга 1-го июля, попавший под полицейский прессинг, поделился своими соображениями по поводу ситуации с водой.

«Если не включить свои насосы, то вообще не поймать воду, — возмущается горожанин. — Деньги с нас власти сняли, а воду продают в парники в селение Улубей. Там 1500 парников, каждый парник в сутки расходует в зимний период 3,5 тонны воды, а в летний период до 9 тонн воды. В поселке Ачису, Манаскенте и Зеленоморске тоже навалом парников».

Также многие жители «намекали», что нынешний глава города, занимающий свой пост уже 10 лет, приходится родственником бывшему председателю правительства республики Дагестан Абдусамаду Гамидову, задержанному ФСБ в феврале этого года в связи с подозрениями в мошенничестве.

Штатная подача

Назначенный 6 июля 2018 года руководитель «Горводоканала» Арсен Шапиев заверил RT, что авария, повлекшая отключение воды, была устранена за пять часов. Но целиком устранить последствия не удалось, в некоторые части города была организована доставка воды на водовозах. Затруднения с устранением неполадок, по словам Шапиева, были вызваны в частности «самовольными перекрытиями водоразборных задвижек».

Шапиев также обратил внимание на изношенность системы коммуникаций и летний наплыв туристов, повышающий нагрузку на водовод. По его словам, проблема характерна для Дагестана в целом. Штатная подача воды при этом должна возобновиться к концу месяца.

В администрации города и в аппарате главы республики оперативно предоставить ответ на запросы RT о состоянии водовода затруднились.

Тем временем избербашцы привычно вооружаются тазами и ждут прихода августа — по их словам, в конце лета вода имеет свой «особый» аромат.