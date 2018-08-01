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Озеро в Польше оказалось древним складом оружия
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Озеро в Польше оказалось древним складом оружия 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Исследователи из Института археологии Варшавского университета обнаружили на дне озера близ городка Любаново большое количество оружия и других артефактов, накопившихся там за две тысячи лет.
Как сообщает Science in Poland, подводные археологи с 2015 года исследуют озеро, расположенное на территории Западно-Поморского воеводства. За прошедший период они подняли из ила большое количество оружия, причем относящегося к различным эпохам.
Возраст древнейших артефактов составляет около 2000 лет. Ученые считают, что их утопили германские язычники в ритуальных целях. Также обнаружено средневековое оружие и украшения из бронзы и латуни. Всего найдено около 200 артефактов.
"Подобные ритуалы были характерны для Северной Европы до V века, но с появлением христианства исчезли, — говорит ведущий автор исследования доктор Бартош Контны. — Однако мы нашли топоры, молоты и украшения, которые были брошены в озеро в XI-XV веках. Это делает наше открытие еще более интригующим. Вероятно, в средние века ритуалы проводили славяне".
Ученые считают, что озеро привлекало людей своей глубиной. Сейчас она достигает 20 метров, а в древности могла достигать и 40 метров. Примечательно, что самые древние артефакты периода римского влияния были обнаружены рядом с берегом на глубине до двух метров. Остальные были утоплены дальше и глубже.
Подводные археологи также обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы Второй мировой войны. Предположительно, на дне они оказались в 1945 году.
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