Озеро в Польше оказалось древним складом оружия

Исследователи из Института археологии Варшавского университета обнаружили на дне озера близ городка Любаново большое количество оружия и других артефактов, накопившихся там за две тысячи лет.

Как сообщает Science in Poland, подводные археологи с 2015 года исследуют озеро, расположенное на территории Западно-Поморского воеводства. За прошедший период они подняли из ила большое количество оружия, причем относящегося к различным эпохам.

Возраст древнейших артефактов составляет около 2000 лет. Ученые считают, что их утопили германские язычники в ритуальных целях. Также обнаружено средневековое оружие и украшения из бронзы и латуни. Всего найдено около 200 артефактов.

"Подобные ритуалы были характерны для Северной Европы до V века, но с появлением христианства исчезли, — говорит ведущий автор исследования доктор Бартош Контны. — Однако мы нашли топоры, молоты и украшения, которые были брошены в озеро в XI-XV веках. Это делает наше открытие еще более интригующим. Вероятно, в средние века ритуалы проводили славяне".

Ученые считают, что озеро привлекало людей своей глубиной. Сейчас она достигает 20 метров, а в древности могла достигать и 40 метров. Примечательно, что самые древние артефакты периода римского влияния были обнаружены рядом с берегом на глубине до двух метров. Остальные были утоплены дальше и глубже.

Подводные археологи также обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы Второй мировой войны. Предположительно, на дне они оказались в 1945 году.