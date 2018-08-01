Беременная Регина Тодоренко исполнила сексуальный танец

Растущий живот не помешал звезде продемонстрировать тверк и брейк.

Ведущая программы «Орел и решка» недавно приняла предложение руки и сердца от певца Влада Топалова . Радостной новостью Регина поделилась сама и опубликовала фото с помолвочным колечком. О чем девушка не спешит распространяться, так это о своей беременности, что, по мнению ее поклонников, отрицать уже бессмысленно. Наряды Регины с каждым месяцем становятся все свободнее, она фотографируется так, чтобы животик не попал в кадр, но сомнений у фанатов нет: совсем скоро 28-летняя Тодоренко родит.

Чем были удивлены почитатели Регины, так это ее энергией и бесстрашием. Ведущая пришла на радиоэфир к Алле Довлатовой и согласилась станцевать с ней. Причем ладно бы звезды просто покружились в такт музыке. Нет, беременная певица высоко поднимала ноги, опустилась на пол и показала брейкданс и даже тверк! Окружающие, естественно, пришли в шок.

Публикация от Алла (@alla_dovlatova)

31 Июл 2018 в 11:23 PDT В комментариях к ролику девушки начали поздравлять артистку, писать, что вот тут животик отлично видно, ничего не скроешь, как ни старайся. Звезду похвалили за прекрасную физическую форму. На таком сроке и так сексуально и энергично танцевать — это просто что-то невероятное.

Кстати, в последнее время многие звездные мамы стараются подчеркивать свою сексуальность. Например, как это недавно сделала актриса Анна Хилькевич . А некоторые не стесняются даже носить бикини.

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