Бывший замминистра связи возглавил IT-компанию

В базе данных Массух значится генеральным директором компании, расположенной в Зеленограде. «Ай Ти Инвест» была зарегистрирована 25 июля 2018 года. Уставной капитал компании составляет 100 тыс. рублей. Совладельцами компании значатся адвокат Алексей Кирсанов и Ирина Яшечкина. Кирсанову принадлежит 85% компании, Яшечкиной — 15%.

Игоря Щеголева. Илья Массух занимал должность заместителя министра связи в 2010-2012гг. До этого, с 2008 года был советником министра связи и массовых коммуникаций РФ

После ухода из министерства был назначен президентом Фонда информационной демократии (ФИД), а с 2016 года руководит АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ», который координирует действия в сфере импортозамещения в российских ведомствах и госкомпаниях.