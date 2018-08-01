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Бывший замминистра связи возглавил IT-компанию
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Бывший замминистра связи возглавил IT-компанию 

Rambler News Service 1 час назад
Бывший замминистр связи и генеральный директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух возглавил компанию «Ай Ти Инвест», следует из данных СПАРК.
В базе данных Массух значится генеральным директором компании, расположенной в Зеленограде. «Ай Ти Инвест» была зарегистрирована 25 июля 2018 года. Уставной капитал компании составляет 100 тыс. рублей. Совладельцами компании значатся адвокат Алексей Кирсанов и Ирина Яшечкина. Кирсанову принадлежит 85% компании, Яшечкиной — 15%.
Илья Массух занимал должность заместителя министра связи в 2010-2012гг. До этого, с 2008 года был советником министра связи и массовых коммуникаций РФ Игоря Щеголева.
После ухода из министерства был назначен президентом Фонда информационной демократии (ФИД), а с 2016 года руководит АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ», который координирует действия в сфере импортозамещения в российских ведомствах и госкомпаниях.
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