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В югорской столице поддержали Всероссийскую инициативу — праздник «Экодвор»
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В югорской столице поддержали Всероссийскую инициативу — праздник «Экодвор» 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 2 часа назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
28 июля сотрудники муниципального предприятия «Водоканал» провели в Ханты-Мансийске праздник «Экодвор» на спортивной площадке многоквартирных домов по ул. Ямская,10-12. Тема мероприятия была посвящена популяризации раздельного сбора отходов «Разделяй с нами». Цель акции — объединить жителей для внедрения культуры и практики раздельного сбора отходов и решения проблемы мусора в нашем городе.
Работники муниципального предприятия «Водоканал» ежегодно проводят для своих жильцов субботники, праздники и множество разнообразных конкурсов. Вот и в этом году было принято решение поддержать Всероссийскую инициативу — праздник «Экодвор», который объединяет людей и обучает их полезным привычкам.
«Такие мероприятия способствуют укреплению добрососедских отношений и разнообразию коллективного досуга. В рамках праздника мы рассказываем о том, как улучшить свою жизнь и жизнь вокруг нас, ведь благодаря совместным усилиям мы сможем сделать ее по-настоящему здоровой и комфортной. Главное, что жители разделяют наши взгляды, поэтому с радостью принимают участие в этом празднике, и уже с нетерпением ждут следующий», — поделился директор муниципального предприятия «Водоканал» Николай Молчанов.
В рамках Всероссийской акции «Экодвор» этом году будет проведён ряд праздников на детских площадках многоквартирных домов, находящихся под управлением муниципального предприятия «Водоканал».
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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