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Бесплатный проезд и повышение госпошлин: что изменится с 1 августа
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Бесплатный проезд и повышение госпошлин: что изменится с 1 августа 

Мир24 2 часа назад
Право на бесплатный проезд получили не только пенсионеры. Льготой смогут воспользоваться почетные доноры, родители или законные представители детей-инвалидов — всего около трех миллионов жителей Москвы и Подмосковья. «МИР 24» узнал, что еще изменится для россиян с 1 августа. C 1 августа работающим пенсионерам повысили пенсию. Прибавка полагается тем, за кого работодатели платили страховые взносы в прошлом году. Ее размер зависит от многих факторов и рассчитывается индивидуально. Максимум — 235 рублей 74 копейки. В августе повысили государственные пошлины. Загранпаспорт для взрослых будет стоить пять тысяч вместо трех с половиной, для детей — две с половиной тысячи вместо полутора. Документы для автовладельцев тоже подорожают. Оформление водительских прав обойдется в три тысячи рублей. Это на тысячу дороже, чем раньше. Изменения ждут и железнодорожных пассажиров. Теперь в билетах будет указано не московское время отправления поезда, а местное. Иностранцам будет проще оформить электронную визу для въезда в Россию. До сих пор документ был действителен при въезде в страну через Калининград или Владивосток. Теперь к этим городам присоединились Хабаровский край, Амурская область, Сахалин, Камчатка и Чукотка. Правда, сами электронные визы доступны не всем, а лишь гражданам 18 государств.
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