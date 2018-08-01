Комиссия ОП РФ по СМИ выскажет осенью предложения о гарантиях журналистам в горячих точках

МОСКВА , 1 августа. / ТАСС /. Комиссия Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций направит к началу осенней сессии Госдумы свои предложения по законопроекту о социальных гарантиях для журналистов, работающих в горячих точках. Об этом сообщил в среду ТАСС первый заместитель председателя комиссии ОП Александр Малькевич.

"Наша комиссия работает над соответствующими предложениями по законопроекту. После вчерашней трагедии в Центральной Африканской Республике этот процесс только ускорится, и к началу осенней сессии Госдумы мы представим наши разработки", — рассказал Малькевич.

Так, по его словам, главным предложением будет усиление ответственности руководителей и владельцев СМИ при несчастных случаях с сотрудниками, отправленными на задание в горячие точки. «Журналисты, которые погибли вчера, как оказалось, не имели должных средств защиты и соответствующей аккредитации, приехав как туристы в район военного конфликта. При этом у них было дорогостоящее оборудование и сумма денег, за десятую часть которых в этом регионе убьют, не поморщившись», — отметил Малькевич.

"Мы в комиссии задаемся вопросом, почему их работодатели, заказчики репортажа и информации, не озаботились вопросами безопасности и охраны, пожалев денег и ресурсов, фактически обрекли коллег на смерть? Считаем, что люди, которые выступили заказчиками съемки, должны ответить на этот вопрос и быть привлечены к ответственности", — подчеркнул Малькевич.

О законопроекте

Законопроект о социальных гарантиях для журналистов был принят в первом чтении в феврале 2015 года, однако затем работа над ним была приостановлена. В документе речь идет в том числе о страховании, обучении, а также об административной ответственности редакций в случае невыполнения своих обязательств. Гарантии распространятся и на тех, кто сопровождает журналистов в командировке: в частности, на операторов и продюсеров.

Согласно проекту закона, под работой в горячей точке будет подразумеваться нахождение по поручению редакции на территории РФ, где введено военное положение, в зоне вооруженного конфликта, а также за пределами РФ в районах боевых действий. Редакция будет обязана заключить договор страхования таких репортеров, обеспечить и финансировать их обучение мерам безопасности, а также предоставить средства индивидуальной защиты с опознавательным знаком PRESS. Журналиста также необходимо будет снабдить международным удостоверением в случае выезда за пределы РФ.

В случае гибели корреспондента страховая выплата семье и иждивенцам устанавливается в размере не менее 2 млн рублей и не менее 1 млн, если был причинен вред здоровью, исключающий дальнейшую возможность заниматься профессиональной деятельностью. Если журналист пострадает в результате несчастного случая или болезни, в связи с выполнением им поручений редакции в особых условиях, но это не повлечет стойкой утраты трудоспособности, страховка будет выплачиваться «в размере, рассчитанном в порядке, установленном ЦБ РФ , в соответствии с нормативами в зависимости от характера и степени повреждения здоровья застрахованного лица».

За неисполнение редакцией СМИ своих обязанностей предусматривается серьезная ответственность: должностным лицам будет грозить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлицам — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. В случае повторного нарушения в течение года должностным лицам придется заплатить штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, юридическим — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, также их деятельность может быть приостановлена на срок до 90 суток.