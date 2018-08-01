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Появились детали смерти журналиста «Аргументов и фактов»
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Появились детали смерти журналиста «Аргументов и фактов» 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Смерть журналиста «Аргументов и фактов» Сергея Грачева не носит криминального характера. К такому предварительному заключению пришли следователи, осмотрев найденное тело, сообщается на сайте следственного управления СК по Нижегородской области.
По данным ведомства, видимых телесных повреждений на теле умершего не обнаружено. Причины смерти должна установить назначенная судебно-медицинская экспертиза.
Грачев был найден мертвым на территории Кстовского района Нижегородской области. Об обнаружении тела ранее сообщила поисково-спасательная группа «Рысь».
38-летний журналист находился в Нижнем Новгороде в командировке, он приехал освещать фестиваль российского кино «Горький festt», который проходил с 20 по 26 июля. 21 июля он пропал. Последний раз его видели выходившим из гостиницы «Шератон», располагающейся на Театральной площади.
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