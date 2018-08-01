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Платить за свет вовремя — важно
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Платить за свет вовремя — важно 

АиФ 39 минут назад
Фото: АиФ
Лето — это пора отпусков, это время, когда хочется забыть обо всем и наслаждаться отдыхом. Однако не стоит забывать о своевременной передаче показаний приборов учета и оплате электроэнергии.
ПАО «ТНС энерго Ярославль» напоминает, что нарушение установленных действующим законодательством РФ сроков оплаты приводит к негативным последствиям для абонента. В целях недопущения введения крайней меры со стороны ресурсоснабжающей организации — ограничения потребления электроэнергии — рекомендуем следить за своевременностью оплаты и не допускать образования задолженности.
Для удобства клиентов гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Ярославской области предусмотрел несколько способов оплаты потребленного ресурса:
онлайн-оплата через сайт через сайт компании yar.tns-e.ru, если у вас есть выход в интернет;в Центрах обслуживания компании при очном посещении;в мобильных офисах, согласно графику https://yar.tns-e.ru/population/;в терминалах и офисах банков-партнёров;в отделениях ФГУП «Почта России»;через мобильные приложения «ТНС энерго» и «А3».
Получить более подробную информацию о способах передачи показаний и способах оплаты электроэнергии, а также задать интересующие вопросы можно по телефонам Единого контактного центра:
8-800-775-44-76 (для жителей области); 8 (4852) 280-363 (для жителей г. Ярославль); 8 (4855) 23-16-90 (для жителей г. Рыбинск).
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