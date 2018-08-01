Платить за свет вовремя — важно

Лето — это пора отпусков, это время, когда хочется забыть обо всем и наслаждаться отдыхом. Однако не стоит забывать о своевременной передаче показаний приборов учета и оплате электроэнергии.

ПАО «ТНС энерго Ярославль» напоминает, что нарушение установленных действующим законодательством РФ сроков оплаты приводит к негативным последствиям для абонента. В целях недопущения введения крайней меры со стороны ресурсоснабжающей организации — ограничения потребления электроэнергии — рекомендуем следить за своевременностью оплаты и не допускать образования задолженности.

Для удобства клиентов гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Ярославской области предусмотрел несколько способов оплаты потребленного ресурса:

онлайн-оплата через сайт через сайт компании yar.tns-e.ru, если у вас есть выход в интернет;в Центрах обслуживания компании при очном посещении;в мобильных офисах, согласно графику https://yar.tns-e.ru/population/;в терминалах и офисах банков-партнёров;в отделениях ФГУП «Почта России» ;через мобильные приложения «ТНС энерго» и «А3».

Получить более подробную информацию о способах передачи показаний и способах оплаты электроэнергии, а также задать интересующие вопросы можно по телефонам Единого контактного центра:

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