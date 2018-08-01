Оплатить коммунальные услуги на «Почте России» в Московском регионе можно за 40 секунд

Во всех отделениях почтовой связи Московского региона можно оплатить счета за коммунальные услуги. Операторы принимают оплату за электроэнергию, теплоснабжение, газ. Кроме коммунальных платежей, москвичи и жители области могут заплатить в отделении «Почты России» за детский сад, интернет или оплатить имеющиеся штрафы.

«За полгода жители Московского региона в отделениях «Почты России» оплатили уже 15 миллиардов рублей коммунальных платежей. Почти 9 миллионов человек с начала года воспользовались возможностью оплатить счета за свет, газ и воду в почтовых отделениях. В среднем операция занимает 40 секунд», — отмечается в сообщении.

Каждый клиент, вне зависимости от назначения платежа, получает кассовый чек, а также может запросить справку о произведенных платежах.

Также оплатить коммунальные услуги можно и не выходя из дома. Более 700 почтальонов в регионе обеспечены мобильными почтово-кассовыми терминалами, с помощью которых можно принять платежи на дому. Такой мобильный сервис в первую очередь оценили люди старшего поколения и маломобильные граждане.

Все данные о принятых в почтовых отделениях или с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов платежах поступают напрямую в ресурсоснабжающие организации в онлайн-режиме.

Управление федеральной почтовой связи Москвы — филиал ФГУП «Почта России» — является крупнейшим предприятием города. На сегодняшний день Московский филиал включает в себя шесть межрайонных почтамтов, один межрайонный сортировочный почтамт, три прижелезнодорожных почтамта, автокомбинат, АОПП Внуково, ЛЦ Внуково, объекты социальной сферы.

В структуру филиала входят 547 отделений почтовой связи. Общая численность сотрудников филиала составляет более 21 788 человек, в том числе около 3 270 почтальонов и 5 911 операторов почтовой связи. Ежедневно почтальонами в адрес москвичей и организаций доставляется 400 тысяч экземпляров периодической печати и более миллиона единиц письменной корреспонденции.

Автопарк УФПС состоит из 961 автомобиля. Ежедневно в столице автомобили по перевозке почтовых отправлений выходят на 459 маршрутов, общей протяженностью 67 837 километров.