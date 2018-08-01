Калининский район: планы на пятилетку

Решения, в частности, касались новых дорог, организации амбулатории в поселке Пашино, ускорения строительства школы на улице Тюленина.

В самом молодом районе мегаполиса идет активное строительство и так же активно нарастают проблемы: за общим ростом не поспевает ни транспортная, ни социальная инфраструктура. Отсюда масса неудобств, о которых и говорили горожане с Андреем Травниковым

Дорожный вопрос

По сути дела, пятый и шестой микрорайоны с «большой землей» сегодня связывает одна-единственная магистраль — улица Богдана Хмельницкого. Если на ней пробки (а пробки там почти всегда), выехать в город практически невозможно, альтернативных вариантов просто нет. Положение усугубляет железнодорожный переезд. Когда он закрыт — плохо дело. Но ситуацию можно значительно улучшить, если продлить и соединить несколько местных улиц. Глава региона побывал на месте и посмотрел, что именно нужно сделать.

— В ближайшее время мы видим возможность начала реализации проекта по продлению улицы Фадеева до соединения с улицей Гребенщикова, по обустройству железнодорожного переезда, — сказал Андрей Травников. — Следующий объект — продление улицы Объединения до улицы Колонды. Этот проект более дорогостоящий, его пришлось разбить на несколько этапов. Два из них уже выполнены, остался третий. В следующем году приступим к реализации. Более долгосрочный проект — это продление Красного проспекта. Здесь вопрос не только в финансовых ресурсах, предстоит еще решить многие юридические и земельные вопросы. Необходимо перебазировать организации, которые используют территорию старого аэропорта, на другую площадку. И мы этим занимаемся.

Перспективы НЗХК

Затем руководитель области посетил Новосибирский завод химконцентратов . Стоит отметить, что поездки на различные промпредприятия составляют важную часть рабочего графика Андрея Травникова. Глава региона видит главную задачу в том, чтобы создавать условия для развития промышленности, поскольку это является важнейшей составляющей динамичного развития области.

Андрей Травников посетил цеха завода химконцентратов, где изготавливают топливо для атомных электростанций, познакомился с образцами продукции.

Сегодня НЗХК активно развивает как ядерное, так и неядерные направления. Помимо топлива для АЭС и исследовательских реакторов, здесь выпускают металлический литий и его соли высокой химической чистоты. Еще одно перспективное направление — цеолитные катализаторы, которые активно используются в нефтяной и газовой промышленности.

Андрей Травников оценил перспективы НЗХК. По его словам, на многих других предприятиях зачастую предпочитают копировать западные методики системы менеджмента качества, а завод химконцентратов пошел своим путем, разработал собственную систему

Главе региона показали образец новой продукции — тепловыделяющую сборку (ТВС) для атомных реакторов европейского дизайна. Дело в том, что сегодня НЗХК участвует в разработке российской конструкции топлива для западных реакторов. В отличие от российских тепловыделяющих сборок, которые имеют в сечении шестигранник, у европейских ТВС в сечении квадрат. На НЗХК освоили выпуск подобной продукции, и несколько его ТВС уже проходят рабочие испытания на одной из западноевропейских АЭС.

— Уникальное предприятие области — НЗХК уверенно развивается. Я испытываю гордость за коллектив, сохранивший все лучшее, что было накоплено в отечественной атомной отрасли. Видно, что перспективы у предприятия есть и перспективы хорошие. У вас в этом году семидесятилетний юбилей, и я надеюсь, что и столетний юбилей мы встретим на успешно работающем заводе, — сказал глава региона.

Реформа — комплекс решений

Как всегда, главным моментом поездки врио губернатора на предприятие стала встреча с трудовым коллективом. Разговор шел о социальных проблемах. В частности, прозвучал вопрос о грядущей пенсионной реформе.

— Пенсионная реформа необходима. Другое дело, что почему-то эта тема была подана так, что многие россияне решили, что пенсионная реформа — это только повышение возраста выхода на пенсию. Им даже показалось, что это повышение произойдет в короткие сроки, — рассказал Андрей Травников. — Я считаю, что пенсионная реформа — комплекс решений, в том числе вывод из тени серых зарплат. И это связано не только с наполнением Пенсионного фонда. Мы, с одной стороны, поддерживаем необходимость реформы, ведь главная задача — дальнейшее повышение пенсий. Но есть вопросы, на которые мы ответа не получили. Например, меня как руководителя региона беспокоит, как обеспечить работой тружеников старшего возраста? Если в Новосибирске спрос на рабочую силу, и на высококвалифицированных специалистов в том числе, достаточно высокий, то в других городских округах, в сельских территориях этот вопрос пока открыт.

Школу откроют раньше

Конечной точкой визита главы региона стала районная администрация, где Андрей Травников пообщался с представителями актива Калининского района. Главными темами беседы стали развитие дорожно-транспортной сети, а также вопросы образования и здравоохранения.

Глава региона рассказал активистам о важных решениях, принятых во время рабочей поездки. Так, он отметил, что строительство школы на улице Тюленина в микрорайоне Родники может быть завершено не в конце 2019 года, как планировалось ранее, а уже к 1 сентября того же года. Школа на 1 100 мест возводится в рамках региональной государственной программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015–2025 годы». Сметная стоимость объекта составляет более 700 миллионов рублей. Кроме того, по словам Андрея Травникова, в следующем году в Калининском районе после разработки проектно-сметной документации должно начаться строительство еще одной школы.

Руководитель области озвучил также цели и задачи в области дошкольного образования. Да, за последние шесть лет в этой сфере было сделано немало, в городе и области построено 89 детских садов. Формально очередь для трехлеток ликвидирована, однако лишь формально: в новых микрорайонах детских дошкольных учреждений не хватает, места дают, но далеко от дома. Этот вопрос необходимо решать, так же как и вопрос обеспечения местами детей ясельного возраста. Глава региона подчеркнул, что в 2018 году по поручению Президента страны запущен новый проект по строительству детских садов. Это значит, что темпы существенно возрастут.

— Так что на ближайшую пятилетку планы не меньше, — подчеркнул Травников.

Амбулатория для Пашино

На встрече прозвучал вопрос о завершении строительства хирургического корпуса городской клинической больницы № 25. Это долгострой еще советских времен. Его неоднократно пытались завершить, последний раз этот вопрос поднимали в 2010-м, но воз и ныне там. Другой, не менее важный вопрос, который задали жители Пашино, — организация амбулатории. Ведь сейчас жители поселка, который является частью Калининского района, фактически не имеют медицинской помощи.

— Надо расставлять приоритеты. В ближайшие два года я все усилия приложу к тому, чтобы завершить перинатальный центр. Кроме того, будем строить городские поликлиники, — по­обещал Андрей Травников. — Что касается Пашино, то я знаю о проблемах, которые там есть. Сейчас занимаюсь открытием амбулатории. Мы нашли принципиальное решение и доведем дело до конца.