Замглавы Химок уходит в отставку из-за попытки повлиять на выборы в МО 

Заместитель главы города Химок Игорь Варакин покидает свой пост. Отставку высокопоставленного муниципального чиновника напрямую связывают со скандалом, разразившимся из-за попытки Варакина повлиять на ход выборов губернатора Московской области.
«Варакин написал заявление и увольняется», — приводит «Городская газета» слова заместителя председателя Мособлизбиркома Натальи Земсковой.
Она отметила, то независимо от того, будет Варакин уволен или останется в должности, дело о попытках вмешательства в избирательную кампанию все равно будет расследовано правоохранительными органами.
Скандал вокруг персоны Варакина разгорелся после того, как чиновник приказал зависят его воли руководителям управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и ПК активно поддерживать в ходе избирательной компании действующего губернатора Московской области Андрея Воробьева. То есть заместитель главы Химок сознательно нарушил российское избирательное законодательства, запрещающее использовать так называемый «административный ресурс» на выборах.
Игорь Варакин не раз попадал в поле зрения прессы как недобросовестный чиновник. Журналисты много писали о том, что заместитель главы Химок неоднократно подписывал важные для муниципалитета документы, вызывающие большие сомнения в достоверности изложенных в них фактов.
В частности, подписи Вракина стоят под актами приемки обновленных в рамках губернаторской программы подъездов, которые в реальности так и не были отремонтированы.