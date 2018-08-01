Замглавы Химок уходит в отставку из-за попытки повлиять на выборы в МО

Заместитель главы города Химок Игорь Варакин покидает свой пост. Отставку высокопоставленного муниципального чиновника напрямую связывают со скандалом, разразившимся из-за попытки Варакина повлиять на ход выборов губернатора Московской области

«Варакин написал заявление и увольняется», — приводит «Городская газета» слова заместителя председателя Мособлизбиркома Натальи Земсковой

Она отметила, то независимо от того, будет Варакин уволен или останется в должности, дело о попытках вмешательства в избирательную кампанию все равно будет расследовано правоохранительными органами

Скандал вокруг персоны Варакина разгорелся после того, как чиновник приказал зависят его воли руководителям управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и ПК активно поддерживать в ходе избирательной компании действующего губернатора Московской области Андрея Воробьева . То есть заместитель главы Химок сознательно нарушил российское избирательное законодательства, запрещающее использовать так называемый «административный ресурс» на выборах.

Игорь Варакин не раз попадал в поле зрения прессы как недобросовестный чиновник. Журналисты много писали о том, что заместитель главы Химок неоднократно подписывал важные для муниципалитета документы, вызывающие большие сомнения в достоверности изложенных в них фактов.

В частности, подписи Вракина стоят под актами приемки обновленных в рамках губернаторской программы подъездов, которые в реальности так и не были отремонтированы.