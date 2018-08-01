Вмешательство Израиля в американские выборы затмевает любые вероятные действия России — Ноам Хомский

Обвинив СМИ в акцентировании внимания на незначительных фактах и игнорировании таких вопросов, как реально существующая угроза глобального потепления, 89-летний лингвист заявил, что в большинстве стран мира одержимость американских СМИ российским вмешательством в выборы 2016 года стала объектом насмешек.

«Во-первых, если вы интересуетесь иностранным вмешательством в наши выборы, любые действия россиян едва ли играют хоть сколько-нибудь важную роль по сравнению с тем, что делает другое государство, причем делает открыто, беззастенчиво и при огромной поддержке», — отметил он.

Выступая на передаче «Демократия сейчас!», Хомский добавил: «Израильское вмешательство в американские выборы затмевает все то, что, быть может, сделали россияне. Премьер-министр Нетаньяху идет прямо в Конгресс, даже не уведомив президента, и под оглушительные аплодисменты обращается к нему с речью, чтобы попытаться подорвать политику президента — именно это произошло с Обамой и Нетаньяху в 2015 году».

В марте 2015 года по приглашению спикера Палаты представителей республиканца Джона Бейнера и при содействии посла Израиля в США Рона Дермера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил перед Конгрессом по вопросу еще не подписанной ядерной сделки с Ираном . Сделано это было без официального информирования Белого дома, что просто-таки взбесило Барака Обаму, администрация которого в следующем месяце присоединилась к семистороннему соглашению с целью ограничения предполагаемых ядерных амбиций Ирана.

В своей речи, которую бойкотировали более 50 демократов, Нетаньяху недвусмысленно дал понять, что с данной сделкой не согласен.

«Эта сделка будет не прощанием с оружием, — заявил Нетаньяху под громкие аплодисменты, — а прощанием с контролем над оружием. В результате чего Ближний Восток превратится в ядерную пороховую бочку».

Критикуя предложение Обамы заключить сделку с Ираном, он добавил: " Мы должны объединить наши усилия, чтобы остановить движение Ирана по пути завоевания, покорения и террора«.

По словам Хомского, Владимир Путин с подобной речью в Конгрессе никогда не выступал, что, по мнению политических наблюдателей, является уникальным с точки зрения обрушения иностранным лидером столь резкой критики на политический курс правительства США.

«Разве Путин приезжал, чтобы выступить с обращением во время совместного заседания палат Конгресса, пытаясь… призвать их изменить политику США, даже не сообщив об этом президенту?— вопрошал он. — И это всего лишь крошечная толика подавляющего влияния. Так что если вас интересует иностранное влияние на выборы, то всегда есть куда обратить свой взгляд».

В Вашингтоне сила произраильского лобби уже давно является одним из наиболее спорных вопросов. В 2007 году Джон Миршаймер и Стивен Уолт опубликовали книгу под названием «Израильское лобби и внешняя политика США», в которой описали лобби как коалицию отдельных лиц и организаций, активно работающих над продвижением американской внешней политики в произраильском направлении.

Коалиция включает в себя такие группы, как влиятельный Американо-израильский комитет по общественным связям (AIPAC), который потратил в этом году 1,75 миллиона долларов на продвижение произраильской политики.

На веб-сайте группы указано, что «миссия AIPAC заключается в укреплении, защите и продвижении американо-израильских отношений с целью повышения безопасности Соединенных Штатов и Израиля».

Ни посольство Израиля в Вашингтоне, ни AIPAC не торопились с ответом на вопросы, касающиеся заявлений Хомского.

На передаче «Демократия сейчас!» Хомский отметил, что СМИ акцентируют внимание на более чем второстепенных вопросах, упуская из виду нечто намного более серьезное.

«Самая опасная и разрушительная из всех политических линий Трампа представляет собой реальную угрозу, и это его политика в отношении изменения климата, глобального потепления, — сказал он. — Она действительно носит разрушительный характер. Мы столкнулись с неминуемой угрозой, причем не столь уж и далекой. Последствия заметны уже сейчас, но это ничто по сравнению с грядущим».

Он добавил: «Вот что нужно обсуждать. Но вместо этого… основной акцент ставится на том, что лично я считаю несущественным».