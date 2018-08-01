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Власти Подмосковья выявили 11 правонарушений при проверках аттракционов в регионе
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Власти Подмосковья выявили 11 правонарушений при проверках аттракционов в регионе 

Агентство «Москва» 1 час назад
В рамках операции «Безопасная Карусель-2018», которая проводится в Подмосковье с 19 июля по 3 августа, уже выявлено 11 административных правонарушений. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На сегодняшний день в рамках операции «Безопасная Карусель» инспекторами Гостехнадзора нашего министерства выявлено 11 административных правонарушений. Три аттракциона эксплуатировались без регистрации, шесть — не прошедшие технический осмотр, два с нарушениями требований технических регламентов. Выдано шесть предписаний об устранении выявленных нарушений. Вынесено 31 предостережение о недопущении обязательных требований при эксплуатации аттракционов», — приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.
Министр уточнил, что больше всего нарушений выявлено в городском округе Реутов.
«Рейдовые мероприятия продолжаются во многих муниципальных образованиях Московской области. Особое внимание уделяется муниципальным образованиям с наибольшим количеством эксплуатируемых аттракционов», — добавил А. Разин.
В пресс-службе подчеркнули, что прежде чем посетить действующий аттракцион, жители должны убедиться в его безопасности. На каждом аттракционе должен быть прикреплен регистрационный знак и талон о допуске к эксплуатации.
«Этот знак свидетельствует о том, что аттракцион зарегистрирован, и у него проверена документация. Талон-допуск свидетельствует о том, что аттракцион был проверен специализированными организациями, аккредитованными Федеральной службой по аккредитации и допущен сотрудниками Гостехнадзора к эксплуатации. На талоне-допуске должна быть пробита компостером дата окончания срока допуска к эксплуатации. Эти два документа должны находиться на видном месте, без них эксплуатация аттракциона запрещена», — отметил А. Разин.
Также аттракцион должен иметь ограждения, дополнительную информацию для посетителей, например, с какого возраста допускаются дети, какой максимальный вес или рост тех, кто может посетить данный аттракцион.
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