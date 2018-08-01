Санкции, «оно» и YouTube. О чем говорят в Евразийской школе в Севастополе

«В войне Америки против всего мира Севастополь на переднем фронте»

Чехии, Словакии. Как жить в условиях санкций, эффективно противостоять агрессии США и использовать инструменты народной дипломатии для объединения стран — одни из ключевых вопросов, которые обсуждают в рамках третьей летней Евразийской школы в Севастополе. Работать над этими вопросами в город приехали известные ученые, эксперты и общественные деятели из десятка стран Евразии. Среди участников — видные политологи Финляндии

«Летняя школа рассчитана на пять дней. Основные мероприятия проводятся в филиале МГУ . В среду проходит круглый стол по Евразийской интеграции, затем будем рассматривать вопрос ведения бизнеса в реалиях международных санкций, а также роль культуры в интеграционных процессах. Всего через нашу школу должно пройти около 650 человек», — рассказал организатор проекта, председатель севастопольского регионального отделения «Ассамблее народов России» Руслан Ковейко.

С этого года Евразийская школа, которая проходит на базе филиала МГУ имени М. В. Ломоносова, получит постоянную площадку в Севастополе. Ее работа не будет ограничена основной программой августа, а продлится до ноября и будет включать в себя десятки лекций, мастер-классов семинаров, практикумов и видеоконференций. Например, в сентябре пройдет курс лекций для студентов, которые будут читать профессоры из Сирии , Финляндии и Узбекистана

«В борьбе Америки против всего мира за сохранение своего глобального доминирования Севастополь снова находится на переднем фронте. Именно против Севастополя, против Крыма нацелен главный удар американских санкций. Обеспечить мир в этих условиях, просто опираясь на здравый смысл, пока не получается. Это связано с тем, что американская властвующая элита ради сохранения своей гегемонии готова идти во все тяжкие. На наших глазах она совершает бомбардировки стран, устраивает государственные перевороты. На Украине привела к власти нацистов. Так что тема сегодняшней школы актуальна. Очень важно, чтобы молодежь, на которую рассчитана наша работа, понимала в каком мире мы живем, это сложный мир, полный противоречий. За мир нужно бороться, формируя пространство содружества», — заявил советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции, академик РАН Сергей Глазьев , подчеркнув, что именно поэтому особенно символично, что Евразийская школа содружества и взаимопомощи проходит в городе-герое Севастополе.

Тени гитлеровских пособников и безликое «оно»

Сергей Глазьев отметил, что несколькими годами ранее Москва видела в Украине важнейшего участника евразийского интеграционного процесса, так же, как и партнеров по Европейскому Союзу . Однако в 2014 году все изменилось.

«Находясь здесь, рядом с Украиной, которая фактически оккупирована нацистами, которых поддерживают американцы и партнеры по НАТО , мы должны особенно очень серьезно обсуждать, вскрывать эти проблемы интервенции теней гитлеровских пособников на территории нашего дружеского соседнего государства», — заявил советник президента.

Директор « Института политических исследований », политолог Сергей Марков уверен, что в Европейской союзе нарастает социальный кризис, связанный с недоверием простых людей к идеологии, выбранной верхами власти. По его мнению, абсолютное большинство граждан стран Евросоюза отвергают ту модель взаимодействия народов и культур, которая там создана.

«Эта модель им не нравится, потому что убивает национальное и религиозное своеобразие народов, которые создали великую Европу, приводит к каким-то постоянным столкновениям. Это то, что не надо европейцам, и точно не надо нам. Нам представляется, что эта действующая там концепция толерантности — это тотальная унификация всего и вся, мы все должны стать такое «оно» без религии, национальности, только вкалывать и вкалывать на какого-то далекого олигарха, который живет в Лондоне или Нью-Йорке », — выразил мнение Марков.

«То, что хотят все народы Евразии»

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова считает, что Европа намеренно дистанцируется от остальной части континента, что в коРусское национальное единство (рне неправильно для сохранения мира и развития стран.

Германия, «Мы говорим о том, что нужно работать со всеми странами, народами, людьми разных национальностей и вероисповеданий. Но конечно есть игроки, без которых невозможно двигаться в евразийской интеграции. Это и Китай , и Индия , и конечно европейские страны. Мы не должны говорить только об азиатских странах. Сегодня Европа отделяет себя от Евразии, хотя она тоже часть большого континента. И мы нашим европейским друзьям и коллегам говорим, что мы живем на едином континенте — Франция Австрия это все Евразия. Мы должны говорить о той идеологии, общих ценностях, которые могут нас объединить», — уверена Смирнова.

Эксперты считают, что уважение суверенитета, национальной и религиозной своеобразности — ключевые принципы, на которых стоит формировать идеологию евразийской интеграции. Бережно сохраняя свое национальное «Я», использовать при этом рабочие модели других стран, которые помогут в социально экономическом развитии страны.

«Мы пытаем нащупать собственные различные варианты. И Россия, и Турция сейчас пробуют формировать собственную модель, суть которой в том, что мы берем хорошо себя зарекомендовавшие институты Евросоюза и Штатов, но при этом сохраняем связь с собственной национальной, цивилизационной, религиозной идентичностью и традиционными ценностями. Это сочетание современного развития и традиционных ценностей — то, что, кажется, хотят все народы Евразии. Но идеология пока не сформирована. И одна из задач — попробовать продвинуться вперед в формировании вот этой ценностной концепции, что значит быть частью великой Евразии», — рассказал Марков.

«Все корпорации мира борются за умы молодежи»

Таджикистана, Цель, которую ставит перед собой Ассамблея народов Евразии и Евразийская школа — формирование сознания человека третьего тысячелетия, основанного на духовно-нравственных принципах. Как рассказала Смирнова, ключевую роль в этом направлении играет работа с молодежью и детьми. Именно поэтому на генеральной Ассамблеи народов Евразии было принято решение о создании молодежного крыла, и именно поэтому лентяя Евразийская школа в Севастополе создана, прежде всего, как молодежный проект. В школу приехали студенты из Узбекистана, Армении Азербайджана . Организаторы также пригласили студентов Луганска Донецка . В работе школы участвуют и представители малых народов Севастополя — крымские татары и караимы.

«Я бы хотел сакцентировать внимание на молодежи. Мы можем обсудить вопросы идеологии, но как их донести до молодежи, добраться до умов школьников, студентов. Все крупнейшие капиталы, все корпорации сейчас борются за одно — за попадание в центр интересов у современного ребенка или молодого человека. Самое близкое, ценное, что у него сегодня есть — это к сожалению телефон, который ежедневно присутствует в его жизни бесконечное количество жизни. Все, что есть в интернете, в приложениях — то и влияет на сознание детей. К сожалению, мы там практически не присутствуем», — заявил директор филиала МГУ в Севастополе Иван Кусов . Он считает важным акцентировать работу на создании онлайн-курсов, образовательных лекций, каналов YouTube, образовательных игр.

Именно поэтому организаторы летней школы не ограничились стандартными формами обучения для студентов в виде практикумов и лекций. Они запланировали проведение исторических квестов, игротехники и этнотуристической и культурно-развлекательной программ.

Сергей Марков уверен, что именно на работу с молодежью должны быть нацелены крупные государственные программы по формированию нового сознания и развитию евразийской интеграции. Причем работать по такой же схеме, как это делается за рубежом, в европейских странах и США.

«Мы должны создать мощные гуманитарные центры, как это сделали наши друзья американцы и европейцы. У нас должны быть мощные фонды, которые выдают гранты на всевозможные проекты. Мы должны учить журналистов, философов, социологов, политологов. Должны делать много молодежных проектов. Я много работаю с молодежью и могу сказать, что выбор идеологии во многом случайный. Где в самых ярких мероприятиях они участвовали в 19-20 лет, вот в эти идеи они будут верить до конца жизни. Такого рода плотную цветущую гуманитарную среду мы должны создать», — уверен политолог.