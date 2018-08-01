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Лев Лещенко прокомментировал известие о смерти журналиста «АиФ»
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Лев Лещенко прокомментировал известие о смерти журналиста «АиФ» 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Известный российский певец Лев Лещенко высказался о журналисте «Аргументов и Фактов» Сергее Грачеве, которому он последним давал интервью на тему чемпионата мира по футболу, технологий и телевидения. Об этом сообщает издание «Ридус». Народный артист РСФСР сообщил, что потрясен известием о смерти репортера. Они встречались не единожды и каждая беседа была приятной и доверительной.
— Мы с ним общались 40 минут в последний раз. Он произвел на меня впечатление порядочного человека, все понимающего, все знающего. Ничего лишнего, никаких каверзных вопросов, которые обычно пытаются задать журналисты. Очень толковый, спокойный, правильный человек, удивительно. Я ему доверял, он просто порядочный человек, как мне показалось, — рассказал Лев Лещенко.
Журналист издательского дома «Аргументы и факты» Сергей Грачев, пропавший 21 июля, был найден мертвым. Об этом сообщили представители нижегородской поисково-спасательной группа «Рысь», которая занималась поисками.
— Найден, погиб. Всем спасибо за помощь и распространение информации! Выражаем соболезнования родным и близким погибшего, — говорится в записи на странице группы «ВКонтакте».
27 июля СУ СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту исчезновения журналиста. На сайте издания сообщалось, что Грачев пропал во время командировки в Нижний Новгород. Последний раз корреспондента видели 21 июля — он выходил из здания гостиницы «Шератон».
В Нижнем Новгороде Сергей Грачев освещал кинофестиваль «Горький fest». Показы фильмов проходили с 21 по 25 июля. Грачев исчез в первый день. Его телефон был отключен. Репортера искали десятки нижегородских волонтеров. Следственный возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее Пятый канал сообщал о том, что российские журналисты погибли в ЦАР во время туристической поездки.
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