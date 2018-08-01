Каким был боевой путь легендарной советской лётчицы Лидии Литвяк

1 августа 1943 года совершила свой последний боевой вылет легендарная советская лётчица Лидия Литвяк. Её называют самой результативной женщиной-пилотом времён Великой Отечественной войны. Всего за год участия в воздушных боях она совершила 186 вылетов, одержав 12 личных побед и четыре — в составе группы. Литвяк, известная как Белая Лилия Сталинграда, долгое время считалась пропавшей без вести. Точное место её гибели было установлено лишь спустя несколько десятилетий, а звание Героя Советского Союза посмертно лётчице присвоили только в 1990 году. О боевом пути Белой Лилии Сталинграда — в материале RT.

Рождённая летать

Связать свою судьбу с небом Лидии Литвяк было суждено буквально с рождения. Она появилась на свет в Москве 18 августа 1921 года — во Всесоюзный день авиации. О самолётах девочка мечтала с детства. В 14 лет она записалась в аэроклуб, и уже через год впервые самостоятельно подняла в небо крылатую машину. Образование продолжила в Херсонской авиационной школе Осоавиахима СССР, окончив которую, была направлена на работу в Калининский аэроклуб. Там она успела лично подготовить 45 курсантов. Но с началом войны Лидия стала стремиться на фронт. Чтобы попасть в ряды военных лётчиков, она даже пошла на хитрость, приписав себе часы налёта.

В 1942 году Лидия Литвяк была зачислена в состав 586-го истребительного авиационного полка противовоздушной обороны. Службу, как и некоторые другие лётчики, не имеющие диплома о выпуске из военного училища, изначально проходила в звании сержанта. Освоив истребитель ЯК-1, она занималась патрулированием воздушного пространства в районе Саратова и сопровождением транспортных самолётов. Но в начале августа попала на фронт и открыла свой личный боевой счёт под Сталинградом, сбив бомбардировщик Ю-88. 13 сентября в ходе своего второго боевого вылета она лично сбила ещё один бомбардировщик, а работая в паре — истребитель Ме-109. В сентябре Лидия была переведена в 437-й истребительный авиационный полк.

«Як-1 был далеко не самой удачной машиной. И то, что Лидия Литвяк сразу же начала на нём весьма результативно воевать, свидетельствовало о редком сочетании умения и везения», — рассказал в беседе с RT историк и писатель Дмитрий Хазанов.

«Белая Лилия Сталинграда»

На фюзеляже своего самолёта Лидия попросила нарисовать белую лилию. И скоро за ней закрепилось прозвище Белая Лилия Сталинграда, а также позывной «Лилия-44». Одержав еще ряд воздушных побед, Лидия Литвяк была на некоторое время переведена в оперативное подчинение 9-го гвардейского истребительного полка.

«Это было везение и признание заслуг. В 9-ом полку служили лучшие лётчики-истребители, некоторые из них дважды стали Героями Советского Союза. Там можно было многому научиться», — рассказал Хазанов.

По информации биографов Лидии, лётчик одного из сбитых ею в районе Сталинграда истребителей успел эвакуироваться с парашютом и попал в плен к советским войскам. Им оказался немецкий барон, одержавший до этого, по его словам, около 30 воздушных побед. Он не мог поверить, что его сбила девушка, и был шокирован, когда Белая Лилия жестами показала ему некоторые детали боя, известные только пилотам.

В конце 1942 года Лидию Литвяк перевели служить в 296-ой истребительный авиационный полк. 11 февраля 1943 года она снова сбила в ходе одного вылета два самолёта: лично Ю-88, а в составе группы — истребитель FW-190. Однажды в ходе боёв самолёт Литвяк был подбит и приземлился на занятой врагом территории. Но сослуживцы помогли ей вернуться к своим. 23 февраля 1943 года сержант Лидия Литвяк была награждена Орденом Красной Звезды.

22 марта в районе Ростова-на-Дону Белая Лилия сбила немецкий бомбардировщик, а затем, прикрывая товарищей, вступила в бой сразу с шестью истребителями противника.

«Её машина держалась в воздухе буквально «на честном слове» и на одном крыле. Сама Литвяк получила ранение в ногу, но всё же сумела привести самолёт на аэродром», — отметил в беседе с RT учёный секретарь Музея Победы, кандидат исторических наук Сергей Белов

В 1943 году Белой Лилии было присвоено офицерское звание — младший лейтенант.

Победы и потери

Сразу несколько побед Лидия Литвяк одержала в мае 1943-го. Помимо истребителей противника, она смогла уничтожить аэростат-корректировщик действий артиллерии, к которому другие самолёты не могли приблизиться из-за плотного огня средств противовоздушной обороны. Белая Лилия подлетела к нему с тыла против солнца и сбила.

Но этот же месяц ознаменовался для Лидии личной трагедией. Незадолго до этого она вышла замуж за своего ровесника, командира эскадрильи 296-го полка Алексея Соломатина, у которого была ведомой. 1 мая он был награждён звездой Героя Советского Союза, а 21-го — погиб в авиакатастрофе прямо на глазах у супруги и сослуживцев.

«Потеряв любимого человека, Лидия не опустила руки, а стала сражаться ещё более яростно», — отметил Хазанов.

В июле 1943 года она одержала ряд новых побед, и, даже получив ранение, не захотела обращаться в госпиталь. Однако 19 июля её ждала новая утрата. В бою над Донбассом она была подбита вместе со своей близкой подругой Екатериной Будановой . Лидия успела выпрыгнуть с парашютом, а Екатерина смогла посадить самолёт, но уже на земле скончалась от полученных ран. По числу воздушных побед Екатерина Буданова уступала только самой Белой Лилии.

По воспоминаниям однополчан, после этого инцидента Лидия всё чаще стала говорить, что у неё возникло ощущение приближающейся гибели.

1 августа 1943 года в ходе боёв в районе реки Миус Лидия совершила четыре боевых вылета и сбила два вражеских самолёта лично, а один — в составе группы. Во время последнего вылета её самолёт был подбит и упал, однако детально рассмотреть, что же с ним в итоге произошло, сослуживцы не смогли из-за сильной облачности.

«Большое исключение»

Лидия Литвяк была представлена к званию Героя Советского Союза, однако получила его не сразу. Одно время в прессе циркулировала информация, что это произошло якобы потому, что Лидию обвиняли в сдаче в плен врагу. Однако такого рода доводы сомнительны, отмечают историки, поскольку в сентябре 1943 года младший лейтенант Лидия Литвяк была награждена Орденом Великой Отечественной войны I степени с припиской «посмертно» и повышена в звании до лейтенанта, хотя официально и считалась пропавшей без вести.

На то, чтобы окончательно установить судьбу Белой Лилии Сталинграда, потребовались десятилетия. Как выяснилось позднее, её останки были обнаружены только в 1969 году у хутора Кожевня, но личность тогда определить не смогли. Лидию похоронили в братской могиле как «неизвестную лётчицу». И только в 1970-е годы юные поисковики из города Красный Луч опознали в погибшей Лидию Литвяк.

После завершения всех необходимых процедур, в 1988 году имя лётчицы увековечили на месте захоронения, а в приказ Главного управления кадров Народного комиссариата обороны от 1943 года Министерством обороны СССР были внесены изменения, свидетельствующие о том, что Лидия Литвяк не пропала без вести, а погибла при выполнении боевого задания. 5 мая 1990 года ей было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза и звание старшего лейтенанта.

«По традиции, сложившейся ещё в годы Первой мировой, асом считается лётчик, сбивший более 5 самолётов противника. На счету Лидии Литвяк было 12 личных побед и еще 4 — в группе. За 10 месяцев она совершила 186 боевых вылетов и провела 69 боёв. Ее мастерство ценили настолько, что включили в особую группу «свободных охотников» — лётчиков-экспертов, которым командование доверяло самостоятельный поиск и уничтожение самолётов противника. В одном из приказов о её награждении автор документа, не стесняясь в выражениях, написал: для неё нет невыполнимых задач», — отметил Белов.

По словам Дмитрия Хазанова, подразделения истребителей, сформированные из женщин-лётчиц, в годы Второй мировой войны были только в Красной армии. Девушки при этом выдерживали такие перегрузки, которые порой не могли вынести даже мужчины.

«Лидия Литвяк была отважной лётчицей, прекрасно стреляющей в воздухе, что дано очень немногим», — добавил эксперт.

По словам семикратной абсолютной чемпионки мира по самолётному спорту, лётчика-инструктора I класса Светланы Капаниной , управлять самолётом женщине до сих пор на порядок тяжелее, чем мужчине, не говоря уж о периоде Великой Отечественной войны.

«Вести самолёт девушке очень тяжело физически. Поэтому боевые победы женщин в небе — это не правило, а большое исключение», — подытожила специалист.