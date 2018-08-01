Встреча Путина и Абэ может быть значимой, считает эксперт

"Объективно нет вероятности того, что будет достигнуто окончательное соглашение для разрешения территориального спора в ближайшее время. Тем не менее, саммит в сентябре может быть значимым, если он приведет к заключению соглашения по совместной экономической деятельности на островах", — считает эксперт.

Он отметил, что " Россия и Япония договорились по пяти приоритетным направления для (совместных — ред.) проектов на спорных островах, а третий визит экспертной группы пройдет позже в этом месяце".

"Эти проекты будут мелкомасштабными, но значимыми, так как позволят обеспечить японское присутствие на островах впервые за семь десятилетий", — добавил Браун.

Вместе с этим доцент напомнил, что на пути реализации «этих проектов существуют значительные препятствия, так как стороны не могут договориться по правовой базе».

"Япония хочет, чтобы была создана специальная правовая база, которая позволила бы японским компаниям работать на островах без признания российского суверенитета над ними. В то же время российская сторона заявляет, что реализация проектов не должна противоречить российскому законодательству", — подчеркнул Браун.

По его мнению, «если президенту Путину и премьер-министру Абэ во Владивостоке удастся преодолеть этот вопрос и прийти к соглашению по правовой базе для осуществления совместных экономических проектов, это будет значительным шагом вперед для двусторонних отношений, а также поможет снизить напряженность в отношении продолжающегося длительное время территориального спора».

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности, который возглавил руководитель ведомства. В июне и октябре прошлого года состоялись поездки группы более 50 представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов.

Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется через развитие экономических связей двух стран содействовать решению проблемы, которую она увязывает с заключением мирного договора. Передачу Японии четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ обсудили возможности ведения совместной деятельности на островах в пяти областях: марикультуре, тепличном хозяйстве, туризме, ветроэнергетике и переработке мусора. Несмотря на то, что обе страны договорились сконцентрировать усилия на пяти главных направлениях совместной деятельности, по-прежнему главной проблемой является юридическая сторона вопроса, так как совместная экономическая деятельность на островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, на которые претендует Япония, должна проводиться в форме, не нарушающей позиции обеих сторон.

Наиболее перспективная сфера взаимодействия

Доцент токийского кампуса Темпльского университета полагает, что наиболее перспективная сфера взаимодействия для России и Японии является гуманитарные обмены.

"При руководстве премьер-министра Абэ отношения Японии и России улучшились по широкому кругу вопросов, в том числе в сфере политики, экономики, безопасности и культуры. По моему мнению, наиболее многообещающими являются гуманитарные связи", — полагает Браун.

Он отметил, что «как правило, у японского населения „сохраняется негативное отношение к России. Страна (Россия — ред.) рассматривается как нечто далекое и довольно угрожающее“, а также существуют „широко распространенные стереотипы о России и российских людях“.

»Это негативные образы могут быть разрушены только за счет расширения взаимодействия. Это начало происходить за счет повышения уровня туризма между двумя странами, чему способствовало облегчение визового режима. Кроме этого культурные мероприятия, в том числе российско-японский год, могут внести значительный вклад, чтобы превратить Россию и Японию в настоящих соседей и построить дружественные отношения между двумя народами", — считает эксперт.

Торжественная церемония «Года России в Японии и Года Японии в России 2018» состоялась 26 мая в Большом театре в присутствии российского президента Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В рамках перекрестного года в двух странах пройдет несколько сотен культурных и спортивных мероприятий, выставок, концертов, встреч и форумов.