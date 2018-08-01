Девушка под наркотиками, мужчины мертвы: пропавших екатеринбуржцев нашли в лесу

Михаила Фофанова и Дениса Квашнина, бесследно исчезнувших 28 июля в Екатеринбурге , нашли мертвыми. Елизавета Жучкова, которая тоже была с ними, жива и находится в реанимации. Об этом сообщила тетя Дениса Камилла. Она получила информацию от следователя.

— Их нашли в лесу, других подробностей нет, — сказала она.

Руководитель следственного отдела по Октябрьскому району Вячеслав Бабушкин подтвердил E1.RU, что молодых людей нашли мертвыми.

— По предварительной версии признаков криминальной смерти нет. От чего умерли, пока неизвестно, — сказал он.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил E1.RU, что Елизавета была в состоянии наркотического опьянения, мужчины умерли, вероятно, от того же.

Молодые люди ушли из дома № 6 в переулке Волчанском 28 июля и пропали. Телефоны были отключены. У Елизаветы осталась пятилетняя дочка, которую она должна была забрать у бабушки.