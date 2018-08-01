Ещё
«Екатеринбурггаз» перенимает опыт ЕРЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Екатеринбурггаз» перенимает опыт ЕРЦ 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
1 августа 2018 года делегация АО «Екатеринбурггаз» посетила «Единый Расчетный Центр», где изучила работу информационной службы. Газовиков интересовал процесс создания колл-центра «под ключ» и его эффективное функционирование.
Экскурсию для гостей провели заместитель директора ЕРЦ Елена Береснева, руководитель департамента по работе с абонентами ЕРЦ Лариса Дымшакова, менеджер информационной службы ЕРЦ Ирина Дерябина, руководитель Учебного центра ЕРЦ Марина Павлова и менеджер проектов ЕРЦ Александр Татаринцев. В составе делегации «Екатеринбурггаза» были начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Елена Неволина, глава Центра обслуживания клиентов «Газовый сервис» Елена Калимуллина и начальник отдела документационного обеспечения управления Андрей Генералов.
Эксперты «Единого Расчетного Центра» подробно рассказали о формировании колл-центра, обучении консультантов, отвечающих на звонки и обращения клиентов, утвержденных в компании стандартах обслуживания абонентов.
Информационная служба ЕРЦ неслучайно была взята за образец — компания является одним из лучших расчетных центров страны, по данным Министерства регионального развития РФ (Всероссийский конкурс на лучшее предприятие в сфере ЖКХ).
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз», создание единого колл-центра, способного оперативно и эффективно обрабатывать звонки и обращения потребителей, — перспективная задача для в рамках развития клиентоориентированности. Курс на улучшение клиентского сервиса был взят в конце 2017 года. Внедрение современных стандартов обслуживания абонентов началось с обучения — сначала за парты сели начальники подразделений «Екатеринбурггаза», затем тренинги по работе с клиентами прошли диспетчеры, сотрудники абонентских отделов, мастера службы домовых сетей — все те, кто ежедневно общается с потребителями. Курс клиентоориентированности включен и в обязательную программу обучения всех новых сотрудников предприятия. Это особенно актуально в свете расширения штата служб домовых сетей.
В «Екатеринбурггазе» подчеркивают, что совершенствование клиентского сервиса является главным тезисом трехлетней стратегии развития предприятия.
Уралинформбюро: последние новости
На Кузбассе полицейский хотел обсудить с собакой ее громкий лай Катавшаяся с незнакомцем на гидроцикле 15-летняя челябинка утонула Мертвый уральский бизнесмен подал иск о банкротстве жены
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье78
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал298
Лепс ударил Аллу Михееву378
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва22
Во владимирском СИЗО нашли пыточную камеру38
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение