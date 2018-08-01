Киселев предложил провести поселковый референдум по статусу Коктебеля

Киселев подчеркнул, что опыт местного референдума у жителей Коктебеля уже был, когда поселку было возвращено историческое название. До этого поселок назывался Планерское.

"С тех пор Коктебель приобрел совершенно другое звучание, и, мне кажется, даже можно поставить на референдуме вопрос о выделении Коктебеля в самостоятельное муниципальное образование, если феодосийские депутаты будут и впредь препятствовать развитию этого прекраснейшего и красивейшего места", — сказал Киселев в эфире радиостанции «Спутник в Крыму ».

В частности, по его словам, депутаты Феодосийского горсовета отказываются передавать участок набережной в поселке Коктебель в собственность Республики Крым, без чего невозможна ее реконструкция в рамках федеральной целевой программы развития полуострова.

Киселев считает, что если выход из ситуации не будет найден, то вопрос по набережной нужно вынести на поселковый референдум.

"Пока это идея, но, я думаю, что люди абсолютно это поддержат. Смотреть как происходит просто издевательство над прекрасным уголком Крым, бесконечно будет невозможно", — подчеркнул Киселев.