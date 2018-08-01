В понедельник, 30 июля, в казанской мечети Аль-Марджани прошло собрание имамов города. Это событие осталось бы незамеченным широкой общественностью, если бы не высказанная одним из участников идея о создании в экологически чистом районе республики татарской этнодеревни. СМИ и Telegram-каналы мгновенно заговорили о будущем мусульманском анклаве. Идею создания в одном из районов республики татарской этнодеревни высказал генеральный директор фонда «ВАКФ Республики Татарстан» Мансур Джалялетдинов. Местные СМИ, а за ними и Telegram-каналы заговорили о том, что в ней будут жить исключительно приверженцы ислама. «Очень неоднозначная инициатива… А зачем вообще верующим закрываться в анклавы и отдельные деревни. Какая им с этого польза? Мы уж не говорим о том, что ДУМ РТ намекает, что мусульманам нет нормальной жизни среди немусульман. Очень напоминает одновременно гетто и советские образцовые населенные пункты, чтобы иностранцам показывать», — написал один из Telegram-каналов. В ДУМ РТ пояснили, что слова религиозного деятеля были неверно истолкованы. РАДИ СОХРАНЕНИЯ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ… — На собрании имамов Казани была озвучена идея создания на территории одного из экологически чистых районов республики татарской этнодеревни. Местные СМИ уже написали о том, что якобы начался прием заявок. На самом деле это не так. Пока еще нет земельных участков, не определены их площади. И даже не понятно, в каком из муниципальных районов они будут выделены. Возможно, что в Пестречинском или Лаишевском, как сообщали ранее журналисты. Единственное, о чем можно говорить абсолютно точно, — деревня должна быть в экологически чистом месте. Поскольку нет земельного участка, нет эскизного проекта. А раз нет эскизного проекта, преждевременно подавать и собирать заявки. Но сама идея этнодеревни — никакая не исламская или шариатская, — сообщили в пресс-службе ДУМ РТ со ссылкой на слова Мансура Джалялетдинова. Для чего же будет создаваться столь необычная деревня, сама идея появления которой уже вызывает неоднозначную реакцию общественности? В ДУМ Татарстана рассказали о том, что цель создания этнодеревни — сохранение языка, культуры и быта татарского народа. Идея эта не нова, аналогичные населенные пункты есть, например, в Астрахани. «В поселении будут возводиться исключительно деревенские дома. Предусмотрено строительство мечети и медресе. Люди будут здесь жить, учиться, общаться на татарском языке. Естественно, ни о каких ограничениях речь не идет. Жители могут работать как в городе, так и на территории поселения. Главное, чтобы у них была потребность в сохранении своих корней. Ни для кого не секрет, что татарские деревни постепенно исчезают с лица земли, и это очень печально. В них остаются два-три пожилых человека, а вся молодежь уезжает в крупные города. Удержать ее невозможно. Уходят традиции, начинает забываться язык. По задумке, в этнодеревне не планируется многоэтажное строительство. Жилье будет доступным. Возможно, в ход пойдут механизмы рассрочки или долевого строительства — вариантов много. Деревня будет открыта для туристов, которые хотят ближе познакомиться с татарским бытом, познать сельскую жизнь. Местное население может предложить им, например, национальные полотенца ручной работы, домашние ковры, технология создания которых почти забыта, выпечку. Главное, не нужно делать акцент на чем-то мусульманском, шариатском», — привели слова генерального директора фонда «ВАКФ Татарстана» в пресс-службе ДУМ РТ. «БИЗНЕС-ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ЮРИДИЧЕСКИ ВООБЩЕ НЕКОРРЕКТЕН» Не только определенные СМИ и Telegram-каналы скептически отнеслись к идее Мансура Джалялетдинова, но и известные богословы. В частности, научный сотрудник Центра исламоведческих исследований Академии наук РТ, бывший первый заместитель муфтия Татарстана Рустам Батров. — Я думаю, что татарская этнодеревня — просто бизнес-проект, который, с моей точки зрения, юридически вообще некорректен. Право собственности вообще никто не может ограничивать. Например, мусульманин купил участок в этой этнодеревне, поскольку изначально рассчитывал там жить. Через определенный промежуток времени его планы поменялись, он вместе с семьей захотел переехать в другой город. Кто-то ограничит его в праве продавать этот дом или станет указывать, кому конкретно продавать? Недвижимость в этнодеревне могут приобрести и представители других конфессий. Почему бы и нет, если поселение находится в экологически чистом районе. Как мне кажется, эта идея преследует цель под благородными знаменами развернуть бизнес-проект, не более того, — высказал свою точку зрения Рустам Батров. По словам эксперта, у религиозных организаций много других насущных проблем, которые требуют решения. Первое, чем нужно заниматься — это благотворительность. — Это тот функционал, который современное общество оставляет конфессиям. У нас есть профессиональная медицина, образование. Возникает вопрос: какой толк от муллы в чалме? Что он дает полезного людям? Раньше муллы были самыми грамотными, они лечили, обучали. Сегодня эти функции распределены между другими институтами общества. Повторюсь, единственная ниша, в которой религиозные организации должны и могут реализовать себя — это благотворительность. Если бы мечети дружно взялись и стали бы помогать бедным, инвалидам, слепым и так далее, то в обществе спала бы напряженность. А людям бы оказывалась реальная помощь, авторитет религиозных организаций вырос бы. Вот чем они должны заниматься. А когда просто под исламскими знаменами реализуется бизнес-проект, и называют все это красивыми словами, мне кажется, это просто уход от главного. Поэтому я в этом ничего хорошего не вижу. Но это — право ДУМ РТ. Конечно, все могут заниматься бизнесом, но это — не то, чем должны сегодня заниматься религиозные организации, наши мечети, наше духовное управление, — считает богослов. Если исламские религиозные деятели вынашивают идею создания татарской этнодеревни, то возникает вопрос: пытались ли создать нечто подобное для русских и православных представители Казанской епархии? — У нас таких идей не было, — сообщил секретарь Казанской епархии протоиерей Владимир Самойленко. Борис Кудряшов.