Шкурку прочь: Слепакову отрезали крайнюю плоть

«Сценарная группа „Наша Russia“ — это Гарик Мартиросян , армянин, я — еврей, Валера Магдьяш, играющий Джамшуда, молдаванин. Слава Дусмухаметов, который писал с нами сценарий фильма „Наша Рашa. Яйца судьбы“, — казах. Алексей Ляпоров, один из авторов программы, вообще русский, бывает же такое!» — рассказал в одном из интервью Семен Слепаков . И то, что cам принадлежит к богоизбранной нации, он готов подтвердить, сняв штаны!

"Шабат шалом, Семен! — обратился к бывшему капитану команды КВН «Сборная Пятигорска» корреспондент Dni.Ru , встретившись в Юрмале . — Соблюдаете ли вы Субботу, как требует иудейская вера?" «И субботу соблюдаю, и обрезание сделал», — то ли в шутку, то ли всерьез ответил Слепаков.

На иврите обрезание у иудеев называется «брит мила» в соответствии с канонами иудаизма. Это слово обозначает договор между Господом и еврейским народом. Согласно Торе, процедура удаления крайней плоти впервые была сделана патриархом Авраамом самому себе и всем близким мужского пола как символ договора между высшими силами и еврейской нацией, согласно которому евреи должны были получить в полную собственность Ханаан — «Землю обетованную». Причем удаление крайней плоти имеет не только физический, но и духовный смысл. В талмудическом труде «Шаббат» знаменитые раввины описывают эту процедуру как акт самопожертвования.

В Интернете ходит информация, что настоящая фамилия Семена Слепакова — Блиндер. Он родом из уважаемой профессорской семьи, получил два высших образования и два красных диплома, стал кандидатом экономических наук. Бабушка Слепакова — Эсфирь Иосифовна. Двоюродный дед — Яков Аронович Костюковский, советский сценарист и драматург. Слепаков национальной принадлежности никогда не скрывал и всегда подчеркивает ее при случае.

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