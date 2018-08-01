Стремление к цифре

«Нам нужно определить отрасли экономики, цифровизация которых может дать максимальный экономический эффект, — заявил руководитель областного департамента информатизации и развития телеком­муникационных технологий Анатолий Дюбанов . — Кроме того, нам предстоит разработать нормативно-правовую базу для цифровой экономики, а также создать единую информационную инфраструктуру».

Интернет сегодня прочно вошел в нашу жизнь: мы работаем, учимся, покупаем, продаем, получаем услуги, знакомимся, общаемся при помощи Всемирной сети. И это мировая тенденция. Виртуальные технологии помогают сделать жизнь людей более комфортной. Сегодня перед Россией стоит задача выстроить цифровую экономику, и Новосибирская область должна встроиться в процесс ее формирования. С этой целью глава региона Андрей Травников поручил разработать стратегию цифровой трансформации экономики региона.

Больше интернета — комфортнее жизнь

По мысли разработчиков стратегии, главная идея состоит в том, чтобы практически все, что необходимо человеку, можно было получить через интернет. Это и работа, и образование, и государственные услуги, и многое другое. Причем все эти возможности должны быть равнодоступны для всех граждан, вне зависимости от того, живут они в городе или в селе. Об этом говорили участники круглого стола на минувшей неделе в правительстве области.

— Сегодня в нашем регионе есть все возможности для создания цифровой экономики. Многое для этого уже делается. Стоит вспомнить хотя бы федеральную программу устранения цифрового неравенства, в которой активно участвует регион, а также областную программу «500+». В процессе разработки стратегии мы изучаем ведущие мировые исследования на эту тему, участвуем в выработке единых методик цифровых преобразований, — сообщил на встрече с экспертным сообществом Анатолий Дюбанов.

Стратегия создания цифровой экономики включает в себя множество направлений. Это и доступ в Интернет для всех жителей региона, и обеспечение общественных площадок Wi-Fi, чтобы парки и скверы стали не только местом отдыха, но и зоной коворкинга, чтобы люди могли там работать. Необходимо также создать региональную структуру обработки данных, и в этом властям существенную помощь должны оказать IT-компании. Предстоит разработать систему подготовки кадров для IT-сферы, причем речь идет не столько о вузах, сколько о школах. Не стоит забывать и об информационной безопасности. Наконец, одним из важных направлений стратегии является проект «Умный регион».

Регион должен поумнеть

По мнению участников круглого стола, первый смарт-сити, или умный город, который возник на планете, был построен именно у нас, в Академгородке. Идея создания принадлежит академику Лаврентьеву. Главная идея умного города, или умного региона, состоит в том, что там должны жить люди, которые стремятся развиваться и видят в этом плюсы. Но как привлечь таких людей в конкретный регион? Ответ прост: сделать так, чтобы им было комфортно жить и работать. И тут драйвером выступают IT-технологии.

На самом деле, компьютеры сегодня могут взять на себя решение многих проблем, в том числе повседневных. Например, через мессенджеры или социальные сети порекомендовать родителям обследовать ребенка у окулиста. Или поставить в известность управляющую компанию, что прибор учета тепла нуждается в замене. Или, скажем, проинформировать человека, который оформляет наследство, что документы готовы и он может прийти и забрать их. Многие подобные сервисы работают уже сейчас. Но они разобщены. Необходимо создать единую систему, облегчающую и упрощающую жизнь людей. Иными словами, сформировать организационную структуру, которая объединила бы все направления.

Именно для этого и создается проект «Умный регион». Чтобы он появился, у нас есть все: мощная информационная инфраструктура, вузы, которые готовят IT-специалистов, а также развитая IT-среда (по количеству компаний, которые занимаются информационными технологиями, мы занимаем третье место в стране после Москвы Санкт-Петербурга ). Осталось одно — объединить усилия.

КОММЕНТАРИИ

Анатолий ДЮБАНОВ, руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области:

— Безусловно, среди основных задач — повышение социальной привлекательности региона за счет IT-технологий. Мы не говорим, что это решит все проблемы, но это тот инструментарий, который позволит достичь нового качества услуг, и он должен применяться в полной мере. Есть и такой момент. Сегодня уже всем ясно, что рынок труда будет очень сильно видоизменяться. Возможно, будет большая необходимость переобучения людей. Запуск автоматизированных производств повлечет за собой огромные изменения. Но курс на цифровизацию основных отраслей надо стимулировать. Необходимо также поддерживать выработку креативных индустрий, где основная доля прибыли заключается именно в умственном труде и таланте человека. Цифровые технологии позволяют все это реализовать.

Дмитрий ГОКОВ, заведующий кафедрой смарт-сити СибГУТИ:

— Темой умных городов и регионов мы занимаемся уже более пяти лет. Мы изучили международный опыт, посмотрели, что предлагают, что уже используется, и пришли к выводу, что не все применимо в российской практике. Конечно, определенные технологии, алгоритмы, наработки можно применять, но есть российская специфика. Это 17,5 миллиона квадратных километров площади, 11 часовых поясов, разная степень заселенности. И это, конечно, не может не отражаться на самой архитектуре проекта. Поэтому в основе решения, которое сегодня предлагается к выполнению, лежат как зарубежные, так и лучшие российские разработки. Все это достаточно эффективно, так как государство у нас сильно централизовано, можно результативно использовать уже имеющуюся инфра­структуру.

Отрадно, что Новосибирская область занимается проектом «Умный регион» на уровне субъекта, потому что те цифровые технологии, которые будут доступны в рамках его реализации, достижимы не только в Новосибирске , но и районных центрах и даже в сельских поселениях.

Дмитрий ВЕРХОВОД, руководитель ассоциации «Национальная платформа промышленной автоматизации»:

— Наша ассоциация, как понятно из названия, первоначально была создана для разработки автоматизированных систем управления технологическими процессами на основе промышленного Интернета. В настоящий момент она расширила сферу деятельности, сейчас мы предлагаем себя в качестве площадки по координации усилий участников разработки проекта «Умный регион». Мы предложили эту идею главе региона Андрею Травникову еще в марте, и он поддержал нас. Наши компетенции вполне позволяют это сделать. В нашу ассоциацию вошли несколько компаний, который непосредственно занимаются разработкой решений по информатизации, в том числе и государственных услуг, а также различных сервисов для населения. Кроме того, мы активно сотрудничаем с нашими ведущими университетами. По мере роста количества участников ассоциации будут расти и наши компетенции. «Умный регион» — это в первую очередь подходы, стандарты, протоколы. Словом, сегодня нам предстоит выработать общие правила игры.