Квартиру солиста «Би-2» пытались ограбить 

Мария Вьюгина, представитель группы «Би-2», подтвердила новость о том, что столичную квартиру Егора Бортника попытались ограбить.
Сам «Лева» от комментариев решил отказаться. При этом Мария утверждает, что мужчина остался доволен работой правоохранительных органов, которые выехали сразу после того, как сработала сигнализация.
Лидер знаменитой рок-группы благодарен за своевременную реакцию специалистов. Вьюгина уверяет, что злоумышленники толком ничего не успели сделать, не вынесли ничего ценного. Их спугнула сработавшая сигнализация, благодаря которой все ценности Бортника остались в сохранности.