Квартиру солиста «Би-2» пытались ограбить

Мария Вьюгина, представитель группы «Би-2», подтвердила новость о том, что столичную квартиру Егора Бортника попытались ограбить.

Сам «Лева» от комментариев решил отказаться. При этом Мария утверждает, что мужчина остался доволен работой правоохранительных органов , которые выехали сразу после того, как сработала сигнализация.

Лидер знаменитой рок-группы благодарен за своевременную реакцию специалистов. Вьюгина уверяет, что злоумышленники толком ничего не успели сделать, не вынесли ничего ценного. Их спугнула сработавшая сигнализация, благодаря которой все ценности Бортника остались в сохранности.